“La pajarita deja de cantar en ‘Los 50′”, de esta manera, Telemundo dio a conocer la salida de la influencer mexicana Manelyk González del “reality show”.

Esta es la segunda ocasión que la segunda finalista de “La casa de los famosos 1″ se marchó de la competencia. El 21 de agosto, González abandonó la hacienda junto a su mejor amiga Dania Méndez.

Cuando resultó eliminada por primera vez, la mexicana aseguró haberse sentido “traicionada” ya que solo recibió nueve votos para salvarla, pero no fueron suficientes. Dos días después, regresó, y sabía quiénes la “traicionaron” y quiénes votaron por salvarla, por lo que decidió encararlos a todos.

Esta noche, sin embargo, la “pajarita”, como se hace llamar, se mostró como casi nunca se le ha visto. En la misma arena donde quedó derrotada, se despidió de todos sus compañeros.

El momento que más llamó la atención fueron las palabras que tuvo para la ex Miss Brasil Universe, Julia Gama.

“Muchas veces no te entendía, Julia, a lo mejor te juzgaba mal y decía ‘es muy desgraciada, no le importa nada, no entendía tus estrategias y esta última eliminación o nominación entendí que todo lo hacías por amor y que no te importaba lo que tenías que hacer y que no te importaba si tenías que traicionar y estar de un lado a otro, lo único que querías era salvarlo a él (a Rafael Nieves). Cuídala porque no cualquier hace eso (le dijo a Rafael)”, expresó.

Las palabras de González fueron un oasis para el resto de los competidores en medio del momento más importante del “reality”.