Tras décadas de transmisión en Fox, Miss Universe se despide de esta casa televisiva para iniciar una nueva era con un canal de “streaming”, Roku.

Según el semanario estadounidense dedicado al cine y a la cultura popular, Variety, la organización del certamen de belleza donde la fajardeña Ashley Ann Cariño Barreto representará a Puerto Rico, selló un contrato con la empresa estadounidense para ser la casa oficial en inglés de la competencia, evento que será transmitido -en vivo- desde Nueva Orleans el 14 de enero de 2023.

Además, Steve Harvey, que había presentado el certamen durante los últimos 5 años, tampoco continuará como presentador. Ayer, bajo el lema “Mujeres al poder”, la organización reveló los nombres de las presentadoras del concurso.

Se trata de la ex Miss Universe Olivia Culpo y la actriz Jeannie Mai Jenkins. Ambas sustituyen a Harvey, quien no estuvo en el 2021. Los animadores en esa ocasión fueron Mario López y Culpo.

En Puerto Rico, la edición 71 de Miss Universe también podrá verse a través de Wapa Televisión. Actualmente, el Canal 4 tiene las riendas de la franquicia local.

“No sé si estas plataformas estarán disponibles para Puerto Rico, pero Wapa Televisión lo va a transmitir”, confirmó a este medio Migdaliz Ortiz, relacionista del medio televisivo.

De igual manera, Telemundo, la casa oficial hispana del esperado certamen de belleza, también lo emitirá. La cadena ofrecerá una cobertura especial de las 90 participantes de todo el mundo, con contenido exclusivo tanto en la televisión como en sus plataformas digitales y sociales.

“Estamos muy contentos de asociarnos una vez más con la Organización de Miss Universe para traerle a nuestra audiencia de habla hispana este evento internacional que celebra a las mujeres de todas las culturas y orígenes”, expresó Ronald Day, presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo en declaraciones escritas. “Nuestro plan es ofrecerles a nuestros televidentes una cobertura completa de todos los eventos que rodean la competencia, así como acceso exclusivo a todas las concursantes con especial énfasis en las representantes latinas”, agregó.

La noticia llega mientras Roku sigue ampliando su oferta original, incluyendo la segunda temporada de la comedia de Nasim Pedrad, “Chad” y el reciente filme “Weird: The Al Yankovic Story”. Y también se une a una lista de eventos retransmitidos en directo que anteriormente migraron a “streaming” como “Dancing with the Stars” y los ACM Awards.

“A medida que más y más eventos destacados se trasladan al ‘streaming’, estamos encantados de llevar estas experiencias exclusivas de forma gratuita a nuestra audiencia”, dijo el vicepresidente de programación de Roku, Rob Holmes, en un comunicado de prensa.