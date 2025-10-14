Mónika Candelaria celebra sus 43 años con un nuevo proyecto profesional

La periodista y presentadora de “Noticentro al Amanecer”, de Wapa Televisión, Mónika Candelaria, seleccionó hoy, martes, día de su cumpleaños 43 para anunciar su nuevo proyecto, “Make This Happen”.

Se trata de un evento diseñado para inspirar y empoderar a mujeres profesionales y emprendedoras. La invitación es para el sábado, 24 de enero de 2026, en el Parque La Marquesa, de Guaynabo.

“Make This Happen”, en su primera edición, ofrecerá una experiencia integral enfocada en el liderazgo, el crecimiento personal y el bienestar. Cuatro profesionales de diferentes campos liderarán la jornada, junto a la reportera de Wapa TV. Las féminas que participan son: Jessica (SUGÜ) Rodríguez, maestra de yoga y sound healer, con el taller “El despertar de tus sueños”; la doctora Irma Torres, psicóloga clínica y única proveedora certificada en Puerto Rico del programa SMART de Harvard, quien presentará el taller “Hacking Wellness”; Agnes Torres, Master Certified Coach (MCC), con el taller “Tips 4 You: Trucos para la belleza del alma” y Candelaria, con el taller “Manifestación positiva”.

“Este evento es una invitación a detenernos y reconocer nuestro propio poder. Make This Happen busca que cada mujer que asista salga con claridad, herramientas prácticas y motivación para hacer realidad sus sueños”, expresó Candelaria en declaraciones escritas.

La jornada incluirá talleres, conversatorios, espacios para la reflexión y dinámicas diseñadas para motivar a las asistentes a tomar acción hacia sus metas. Como parte del proceso, las participantes trabajarán en su plan de acción personal, al poner en práctica las diferentes herramientas del taller para crear durante el evento su tablero de visión que les ayudará a crear enfoque de sus metas y propósitos.

El encuentro incluye -como invitadas especiales, a un grupo de mujeres que inspiran participando de un panel; además, tendrá un almuerzo consciente con enfoque en nutrición y bienestar, tiempo para visitar exhibidores y espacios para socializar en un ambiente relajado.

La producción está a cargo de ElyRadical y contará con la moderación de Héctor L. Millán, reconocido conferenciante en motivación y desarrollo personal.