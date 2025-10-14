Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de octubre de 2025
87°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mónika Candelaria celebra sus 43 años con un nuevo proyecto profesional

La reportera de Wapa Televisión emprende una iniciativa dirigida a las mujeres

14 de octubre de 2025 - 10:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presentadora de noticias de "Noticentro al amanecer" festeja sus 43 años. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La periodista y presentadora de “Noticentro al Amanecer”, de Wapa Televisión, Mónika Candelaria, seleccionó hoy, martes, día de su cumpleaños 43 para anunciar su nuevo proyecto, “Make This Happen”.

RELACIONADAS

Se trata de un evento diseñado para inspirar y empoderar a mujeres profesionales y emprendedoras. La invitación es para el sábado, 24 de enero de 2026, en el Parque La Marquesa, de Guaynabo.

“Make This Happen”, en su primera edición, ofrecerá una experiencia integral enfocada en el liderazgo, el crecimiento personal y el bienestar. Cuatro profesionales de diferentes campos liderarán la jornada, junto a la reportera de Wapa TV. Las féminas que participan son: Jessica (SUGÜ) Rodríguez, maestra de yoga y sound healer, con el taller “El despertar de tus sueños”; la doctora Irma Torres, psicóloga clínica y única proveedora certificada en Puerto Rico del programa SMART de Harvard, quien presentará el taller “Hacking Wellness”; Agnes Torres, Master Certified Coach (MCC), con el taller “Tips 4 You: Trucos para la belleza del alma” y Candelaria, con el taller “Manifestación positiva”.

Este evento es una invitación a detenernos y reconocer nuestro propio poder. Make This Happen busca que cada mujer que asista salga con claridad, herramientas prácticas y motivación para hacer realidad sus sueños”, expresó Candelaria en declaraciones escritas.

La jornada incluirá talleres, conversatorios, espacios para la reflexión y dinámicas diseñadas para motivar a las asistentes a tomar acción hacia sus metas. Como parte del proceso, las participantes trabajarán en su plan de acción personal, al poner en práctica las diferentes herramientas del taller para crear durante el evento su tablero de visión que les ayudará a crear enfoque de sus metas y propósitos.

El encuentro incluye -como invitadas especiales, a un grupo de mujeres que inspiran participando de un panel; además, tendrá un almuerzo consciente con enfoque en nutrición y bienestar, tiempo para visitar exhibidores y espacios para socializar en un ambiente relajado.

La producción está a cargo de ElyRadical y contará con la moderación de Héctor L. Millán, reconocido conferenciante en motivación y desarrollo personal.

Para más información y boletos, visite monikacandelaria.com.

Tags
Mónika CandelariaWapa TVdesarrollo profesional
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 14 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: