El presentador y empresario Josué Carrión, mejor conocido como Mr. Cash, recurrió desesperado a sus redes sociales para solicitar la ayuda de los puertorriqueños para encontrar a su papá, quien padece Alzheimer.

Según el talento de TeleOnce, su progenitor, quien responde por “Tato”, tomó el Tren Urbano en ruta de Hato Rey hacia Bayamón y lleva puesta una polo negra, un pantalón caqui y una gorra negra. Carrión imploró por oraciones y protección para para su papá.

“Necesito de su ayuda para poder encontrarlo”, escribió el animador del nuevo programa del Canal 11, “La Bóveda de Mr. Cash”, el cual no ha estrenado.

Inmediatamente, amigos, colegas y sus seguidores han expresado mensajes de apoyo y solidaridad, al igual que han ofrecido su ayuda para buscar a Tato. Entre ellos se destaca el de la locutora Bebe Maldonado.

PUBLICIDAD

“Ay, Dios. Los vamos a encontrar”, afirmó.

Jesús Rafael Carrión, “Tato”, de 68 años, fue diagnosticado con la enfermedad hace cinco años, pero desde antes habían señales que la condición estaba ahí. Durante ese tiempo el presentador había estado silente y el tema públicamente para él era un tabú. Mr. Cash estaba en una etapa de negación que le impedía hablarlo públicamente.

“Uno recibe la noticia y entra en una etapa de aceptación que no te niego que se me hace bien duro. Hay veces que uno todavía está en la negación. Todavía estoy trabajando con eso y me estoy educando lo más que puedo. La verdad es que se me hacía difícil hablar de esto con la gente... de esta terrible enfermedad que hay más casos de lo que uno imagina en la isla”, mencionó el presentador de televisión que junto a su madre Jenny Carrero están al cuidado del paciente, que hasta noviembre del 2021 se encontraba en una etapa moderada de la condición.