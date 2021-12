El nuevo programa de Josué Carrión, conocido por “Mr. Cash” ya tiene fecha de estreno en TeleOnce.

El espacio televisivo “La Bóveda de Mr. Cash” arranca el 31 de enero de 2022, según anunció anoche la gerencia de TeleOnce durante el “upfront” realizado en los nuevos estudios del canal en The Mall of San Juan. Será en este estudio nuevo donde se realice el programa de Mr. Cash.

Durante la actividad que llevó por nombre “KickOff TeleOnce”, animada por la reportera Celimar Adames y Francis Rosas, el vicepresidente de Ventas, Yamil Ruiz dio a conocer la nueva programación que llegará a la pantalla de TeleOnce.

El espacio de juegos y entretenimiento, animado por Carrión, se transmitirá de lunes a viernes en directo desde los estudios de Teleonce en The Mall of San Juan. Aunque no sé informó la hora de transmisión este medio supo que será en horario vespertino.

Otro de los nuevos cambios del canal es el regreso de la edición de noticias de “Tu Mañana”. La vicepresidenta de Noticias Jenny Suárez anunció junto a Kike Cruz que durante el segundo trimestre del año las mañanas de Puerto Rico no volverán a ser las mismas con el lanzamiento de “Tu Mañana”. El espacio de noticias en la mañana formó parte de la administración previa de TeleOnce y posteriormente de Univision Puerto Rico, que cesó transmisiones en 2014.

Otro anuncio fue la integración al departamento de noticias del periodista puertorriqueño Arnaldo Rojas.

Rojas se dio a conocer en Puerto Rico por su trabajo en NotiUno y Wapa TV antes de mudarse a los Estados Unidos donde se desempenó como hombre ancla del noticiario de Univision en Houston, Texas.

Los periodistas Elsa Velázquez, Nuria Sebazco, Arnaldo Rojas y Deborah Martorell. (Suministrada)

“Nuevamente los boricuas nos despertaremos acompañados por el equipo de Las Noticias de TeleOnce, en un formato diario que se convertirá en el mejor aliado de nuestra audiencia, mientras se preparan para comenzar su día”, comentó Suárez.

Igualmente se anunció que durante el primer trimestre del año, se lanzará el programa semanal “Habla Puerto Rico”, un proyecto que dará voz y buscará respuestas a los problemas que aquejan a cada uno de los 78 municipios de la Isla.

La ceremonia de Premio Lo Nuestro será en febrero y en julio será Premios Juventud, que se realizará por primera vez en directo desde Puerto Rico.

Mientras que en noviembre, TeleOnce estará presentando la 23a Entrega Anual del Latin Grammy.

“Esta noche voy a hablar desde mi corazón. Esta isla es mágica. No por las hermosas playas, el increíble Yunque o el clima. Puerto Rico es mágico por su gente. Llegué hace un año sin conocer a nadie, pero la gente aquí me dio la bienvenida como si fuera familia, como un boricua. Escucharon nuestras ideas con el canal y en vez de dudar, confiaron y nos animaron a realizarlas. Por eso estamos agradecidos” añadió Winter Horton, gerente de Operaciones de TeleOnce.

El resto de la programación que incluye los programas de “Las Noticias”, “La Comay”, “Jugando Pelota Dura” y “Acuéstate con Francis”, siguen en sus respectivos horarios.

“En TeleOnce estamos sumamente agradecidos del respaldo de nuestros televidentes y todos ustedes. Contamos con cuatro ediciones diarias de Las Noticias, La Comay, Jugando Pelota Dura y Acuéstate con Francis. Pero quiero decirles que solo estábamos calentando motores. Hoy oficialmente lanzamos TeleOnce en lo que será una nueva etapa en la televisión puertorriqueña”, expresó Ruiz a los presentes.

La actividad culminó con las presentaciones musicales de Manny Manuel, la Banda Pitbull & Rosas y fue amenizada por el DJ King Arthur.