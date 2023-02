Nueva York - Richard Belzer, el comediante que se convirtió en uno de los detectives más reconocidos de la televisión, John Munch, en “Law and Order: SVU” y “Homicide: Life on the Street”, falleció hoy, domingo, a sus 78 años.

Belzer murió en su casa de Bozouls, en el sur de Francia, informó su viejo amigo, Bill Scheft, a The Hollywood Reporter. La comediante Laraine Newman fue la primera en anunciar su muerte en Twitter. El actor Henry Winkler, primo de Belzer, escribió “Descansa en paz Richard”.

Durante más de dos décadas y a lo largo de 10 series -incluyendo apariciones en programas de comedia como “30 Rock” y “Arrested Development”- Belzer interpretó al sabelotodo y ácido detective de homicidios propenso a las teorías conspirativas Munch. Su primer episodio en el papel fue en 1993 de “Homicide” y lo hizo por última vez en 2016 en “Law and Order: SVU”

Belzer nunca hizo una audición para el papel. Después de escucharlo en “The Howard Stern Show”, el productor ejecutivo Barry Levinson trajo al comediante para que leyera para el rol.

“Nunca sería detective. Pero si lo fuera, así sería”, dijo Belzer en una ocasión. “Escriben con toda mi paranoia y mi disidencia antisistema y mis teorías de conspiración. Así que ha sido muy divertido para mí. Un sueño, en realidad”.

A partir de ese improbable comienzo, el Munch de Belzer se convertiría en uno de los personajes más longevos de la televisión y en una presencia con gafas de sol en la pequeña pantalla durante más de dos décadas. En 2008, Belzer publicó la novela “¡No soy policía!” con Michael Ian Black. También ayudó a escribir varios libros sobre teorías de la conspiración, acerca de cosas como el asesinato del presidente John F. Kennedy y el vuelo 370 de Malaysia Airlines.

“Me hizo reír un billón de veces”, dijo en Twitter su viejo amigo y compañero de monólogos Richard Lewis.

Nacido en Bridgeport (Connecticut), Belzer se sintió atraído por la comedia durante una infancia en la que su madre le pegaba a él y a su hermano mayor, Len. “Mi cocina fue la habitación más dura en la que trabajé”, declaró Belzer a la revista People en 1993.

Tras ser expulsado del Dean Junior College de Massachusetts, Belzer se embarcó en una vida de monologuista en Nueva York en 1972. En “Catch a Rising Star”, Belzer se convirtió en uno de los talentos regulares. Debutó en la gran pantalla en 1974 en la película de Ken Shapiro “The Groove Tube”, una sátira televisiva coprotagonizada por Chevy Chase, que surgió del grupo cómico Channel One del que Belzer formaba parte.

Antes de que “Saturday Night Live” cambiara el panorama de la comedia en Nueva York, Belzer actuó con John Belushi, Gilda Radner, Bill Murray y otros en la National Lampoon Radio Hour. En 1975, se convirtió en el comediante abridor del recién estrenado “SNL”. Mientras que muchos miembros del reparto se hicieron famosos rápidamente, los papeles de Belzer fueron en su mayoría cameos menores. Más tarde dijo que Lorne Michaels, creador de SNL, incumplió su promesa de incluirle en el programa.