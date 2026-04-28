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Oprah Winfrey y Amazon acuerdan la distribución de “The Oprah Podcast”

El gigante tecnológico anunció que como parte del acuerdo, la producción se ampliará a dos episodios semanales

28 de abril de 2026 - 9:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Oprah Winfrey (Paul Sancya)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Amazon y la productora Harpo Entertainment, de Oprah Winfrey, llegaron a un acuerdo para obtener los derechos exclusivos de distribución y publicidad de The Oprah Podcast’, en formatos de audio y video.

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El gigante tecnológico anunció este lunes que como parte del acuerdo, la producción se ampliará a dos episodios semanales a partir de este verano.

“Presentar este podcast me permite continuar con la labor que siento que debo hacer: abrir la puerta a conversaciones importantes”, dijo Winfrey en el comunicado.

El convenio incluye además los derechos del catálogo de ‘The Oprah Winfrey Show’, así como de las franquicias emblemáticas de Winfrey, ‘Oprah’s Book Club’ y ‘Oprah’s Favorite Things’.

A partir de julio, Wondery, el estudio y red de pódcast de Amazon, distribuirá ‘The Oprah Podcast’ en los servicios de Amazon, incluidos Prime Video, Amazon Music, Fire TV Channels y Audible y el programa seguirá disponible también en YouTube y en otras plataformas.

El espacio conducido por Winfrey, presenta conversaciones con líderes de opinión, autores de bestsellers, figuras culturales y agentes de cambio, así como diálogos con público en vivo.

El podcast de Oprah se suma a una lista de programas liderados por creadores que incluye ‘New Heights’, de Jason y Travis Kelce; ‘Baby, This Is Keke Palmer’; ‘Mind the Game’; y ‘Armchair Expert’, de Dax Shepard, todos ellos dentro del ecosistema de Wondery y Amazon.

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Oprah WinfreyAmazon
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