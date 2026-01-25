Opinión
Oprah Winfrey comparte su experiencia tras perder más de 45 libras con Ozempic

Para su radical cambio la presentadora utilizó el medicamento, pero cuando quiso dejarlo comenzó a recuperar el peso

25 de enero de 2026 - 7:56 PM

Oprah Winfrey en evento en Michigan, septiembre 2024. (Paul Sancya)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Oprah Winfrey ha hablado abiertamente sobre cómo su relación con el peso ha sido difícil. Durante décadas la conductora y filántropa ha probado dietas extremas, incorporado cambios drásticos y los resultados no han sido los esperados.

En 2021 Winfrey se sometió a una cirugía de rodilla y luego inició un camino para adelgazar. Este proceso la llevó a bajar más de 45 libras-aunque ella evitó dar un número exacto-, algo que, como ella misma admitió, resultó absolutamente liberador.

Su principal objetivo desde el inicio era mejorar su salud en general, más allá de cambiar su apariencia física.

Uso de medicamentos para bajar de peso

En 2023, Oprah comenzó un tratamiento con el medicamento GLP-1, nombre genérico del Ozempic, (que se usan para diabetes y obesidad) para ayudar a controlar el hambre.

Según reveló People, Oprah intentó dejar el medicamento por un tiempo, apostando a la dieta y el ejercicio como dos medidas para bajar de peso. Sin embargo, los efectos secundarios se hicieron presentes de inmediato.

La conductora volvió a recuperar 20 libras rápidamente, lo que le hizo concluir que probablemente necesitará estos medicamentos a largo plazo para manejar su peso de forma estable.

Esta consecuencia la llevó a reflexionar sobre la necesidad de utilizar a largo plazo los medicamentos, sin poder dejarlo.

Algunos de los efectos inmediatos de los medicamentos para la pérdida de peso incluyen: la reducción del apetito, mayor saciedad, ayudan a controlar la glucosa en sangre, sin embargo, no solo sirven para bajar de peso, sino para evitar recuperar lo perdido, generando que muchos pacientes tengan que utilizarlos a largo plazo.

Ahora, Oprah quien cumplirá 72 años el próximo 29 de enero, reconoció que lo más importante de su proceso ha sido el cambio en su mentalidad, dejó de culparse y sentir vergüenza por su peso. Así que además de la medicina, dejó de beber alcohol, acompaña su rutina con ejercicio y una alimentación muy sana.

La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
