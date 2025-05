Patricia Navidad reacciona a su inesperada eliminación de “LCDF All-Stars”

“Me esperaba mi salida una o dos semanas más, digamos que se adelantó un poquito” , confesó. “Pero no estoy tan sorprendida. Es un juego impredecible y no hay rivales débiles , ha sido una temporada ruda y así lo he sentido adentro todo el tiempo que estuve”.

“Obviamente, me hubiera encantado ser parte de la final también, pero no se pudo. Acepto con cariño, humildad y agradecimiento lo que el público decida”, agregó la también cantante.

“No sé, yo no hice nada malo. A lo mejor y aburrida… me comporté como soy. Para mí es importante siempre ganarme un lugar sin ser grosera o agresiva. Obviamente, tengo carácter y me defiendo cuando me atacan”, aseguró Navidad.