Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
29 de octubre de 2025
82°ligeramente nublado
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Por qué Raúl González silenció por 30 años su homosexualidad?

El presentador latino cuenta sus experiencias con su padre en su libro biográfico “La verdad muere de pie”

29 de octubre de 2025 - 7:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El animador de "Despierta América" acaba de lanzar su libro biográfico. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Raúl González, conductor del programa “Despierta América”, se declaró homosexual durante una conversación con la periodista Mandy Fridmann, como parte de su gira de medios por el lanzamiento de su libro autobiográfico “La verdad muere de pie”.

RELACIONADAS

El presentador venezolano, de 54 años, contó que esperó la muerte de su padre, fallecido en 2020, para hablar por primera vez sobre su orientación sexual.

Cuando mi papá se entera, me hace jurar que esto no se sepa hasta que él se muera. Y yo, por amor y respeto, se lo prometí porque entendí su vergüenza”, confesó.

Primero hubo negación, pero después llegó un amor tan hermoso... Ese es el otro mensaje que quiero dar: el perdón y la importancia de transitar ese camino”, señaló.

“Yo sacrifiqué mi felicidad... Pero él se fue en paz”, afirmó.

Tags
UnivisionHomosexualidadtelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 29 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: