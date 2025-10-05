Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de octubre de 2025
80°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Quién es la máscara?” regresa a Univisión el próximo 12 de octubre

Este año la actriz Ana Brenda Contreras se une a la mesa de investigadores

5 de octubre de 2025 - 9:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta nueva temporada “¿Quién es la máscara? sorprenderá a la audiencia con el uso de inteligencia artificial. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Uno de los “shows” más impactantes y enigmáticos de la televisión, “¿Quién es la máscara?”, regresará a Univision el domingo, 12 de octubre a las 8:00 p.m. Conducida por el actor, presentador y cantante Omar Chaparro y con Kiara Liz nuevamente como “backstage host”, la nueva temporada presentará personajes e invitados de lujo.

RELACIONADAS

“¿Quién es la máscara?" contará con la participación de 18 celebridades que competirán encubiertos en vistosos y excéntricos personajes y deleitarán al público con presentaciones musicales con las que buscarán ganarse su simpatía y despistar a los investigadores con pistas sobre sus identidades.

La mesa de investigadores nuevamente estará integrada por Anahí, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y, este año se une la actriz Ana Brenda Contreras quien la temporada pasada participó con Ranastacia. Todos ellos pondrán a prueba sus habilidades para desentrañar los más complejos acertijos y descubrir quién es el famoso detrás de cada personaje.

Como en temporadas pasadas, algunos episodios contarán con investigadores invitados y divertidas temáticas para ayudar al panel a descubrir a los famosos caracterizados. Además, en esta edición, cada investigador podrá salvar a un personaje en toda la temporada, en el episodio que elijan.

Aunque los investigadores tendrán la misión de salvar a uno o varios de los participantes, el público será quien al final decida quién es el que tiene que revelar su verdadera identidad, hasta que quede un personaje, quién será el ganador.

En esta nueva temporada “¿Quién es la máscara? sorprenderá a la audiencia con el uso de inteligencia artificial en la producción del “show”, las cápsulas de las nuevas máscaras (personajes) y en otros elementos del programa.

¿Quién es la Máscara? también estará disponible en ViX a partir del 13 de octubre.

Kiara Liz Ortega revela su nuevo proyecto

Kiara Liz Ortega revela su nuevo proyecto

La ex Miss Universe Puerto Rico se une al show “¿Quién es la máscara?" y habla sobre su romance con el cantante Juan Vélez.

Tags
televisiónUnivisionReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 4 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: