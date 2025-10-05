“Quién es la máscara?” regresa a Univisión el próximo 12 de octubre

“¿Quién es la máscara?" contará con la participación de 18 celebridades que competirán encubiertos en vistosos y excéntricos personajes y deleitarán al público con presentaciones musicales con las que buscarán ganarse su simpatía y despistar a los investigadores con pistas sobre sus identidades.

La mesa de investigadores nuevamente estará integrada por Anahí, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y, este año se une la actriz Ana Brenda Contreras quien la temporada pasada participó con Ranastacia. Todos ellos pondrán a prueba sus habilidades para desentrañar los más complejos acertijos y descubrir quién es el famoso detrás de cada personaje.

Como en temporadas pasadas, algunos episodios contarán con investigadores invitados y divertidas temáticas para ayudar al panel a descubrir a los famosos caracterizados. Además, en esta edición, cada investigador podrá salvar a un personaje en toda la temporada, en el episodio que elijan.

Aunque los investigadores tendrán la misión de salvar a uno o varios de los participantes, el público será quien al final decida quién es el que tiene que revelar su verdadera identidad, hasta que quede un personaje, quién será el ganador.

En esta nueva temporada “¿Quién es la máscara? sorprenderá a la audiencia con el uso de inteligencia artificial en la producción del “show”, las cápsulas de las nuevas máscaras (personajes) y en otros elementos del programa.

¿Quién es la Máscara? también estará disponible en ViX a partir del 13 de octubre.