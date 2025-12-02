¿Quién ganó la segunda temporada de “La Isla: desafío extremo”?

La competencia “La isla: desafío extremo” de Telemundo llegó a su gran final la noche del lunes, en medio de una intensa batalla entre los cuatro finalistas, donde el actor costarricense, Gary Centeno resultó ganador del primer lugar al enfrentarse al dominicano Martín Salvador y se llevó el jugoso premio de $200,000.

Para este último episodio, Jason Romo, Estefanía Ahumada, Centeno y Salvador recibieron la visita de sus familiares, quienes les dieron la energía necesaria para enfrentarse una última vez.

“Luna, papá lo logró”, gritó al resultar ganador.

A diferencia de la primera temporada, en la que resultó ganador el actor cubano Adrián Di Montes, los cuatro finalistas de esta edición también recibieron premios: Martín Salvador se llevó $40,000 por su segundo lugar; Jason Romo, $25,000 por el tercer lugar; y Estefanía Ahumada, $15,000 por el cuarto lugar.

“La Isla: desafío extremo” estrenó el pasado mes de octubre con 18 participantes, quienes, a través de retos físicos y mentales, lucharon por asegurar un refugio en el que vivieron desde comodidades excepcionales hasta condiciones extremadamente precarias.

“Gary te quedas con la gloria y el honor de ser el mejor en esta competencia”, expresó el presentador mexicano Héctor Suárez Gomís al finalizar el reality show.