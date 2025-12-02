Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Quién ganó la segunda temporada de “La Isla: desafío extremo”?

Jason Romo, Estefanía Ahumada, Gary Centeno y Martín Salvador se enfrentaron esta noche en la final

2 de diciembre de 2025 - 10:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Participantes de la segunda temporada de “La Isla: desafío extremo”. (telemundo)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La competencia “La isla: desafío extremo” de Telemundo llegó a su gran final la noche del lunes, en medio de una intensa batalla entre los cuatro finalistas, donde el actor costarricense, Gary Centeno resultó ganador del primer lugar al enfrentarse al dominicano Martín Salvador y se llevó el jugoso premio de $200,000.

Para este último episodio, Jason Romo, Estefanía Ahumada, Centeno y Salvador recibieron la visita de sus familiares, quienes les dieron la energía necesaria para enfrentarse una última vez.

“Luna, papá lo logró”, gritó al resultar ganador.

A diferencia de la primera temporada, en la que resultó ganador el actor cubano Adrián Di Montes, los cuatro finalistas de esta edición también recibieron premios: Martín Salvador se llevó $40,000 por su segundo lugar; Jason Romo, $25,000 por el tercer lugar; y Estefanía Ahumada, $15,000 por el cuarto lugar.

“La Isla: desafío extremo” estrenó el pasado mes de octubre con 18 participantes, quienes, a través de retos físicos y mentales, lucharon por asegurar un refugio en el que vivieron desde comodidades excepcionales hasta condiciones extremadamente precarias.

“Gary te quedas con la gloria y el honor de ser el mejor en esta competencia”, expresó el presentador mexicano Héctor Suárez Gomís al finalizar el reality show.

El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $200,000 en efectivo. Mauricio Islas: Actor mexicano.Ximena Herrera: Actriz de "El señor de los cielos" y "Buscando a Frida".
1 / 19 | Ellos buscarán conquistar la segunda temporada de "La isla: desafío extremo" . El gran ganador o ganadora de la temporada se llevará $200,000 en efectivo. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
