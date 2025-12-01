Estos son los cuatro finalistas de “La Isla: desafío extremo”

Luego de intensas semanas en las que el hambre, el cansancio y los colchones en Playa Baja fueron protagonistas hasta los últimos días, la noche del domingo se definieron los cuatro finalistas de la segunda temporada de “La isla: desafío extremo” de Telemundo.

De los 20 participantes que aceptaron el reto de pertenecer a los equipos Panteras, Águilas y Tiburones, solo nueve pasaron a la etapa individual a lo largo de la pasada semana, que se llevó a cabo hasta hoy, y de estos solo cuatro se enfrentarán por el gran premio de $200,000 en la final de mañana, lunes 1ro de diciembre.

La única participante boricua, Nievelis González, llegó hasta la quinta posición, al quedar eliminada esta noche a solo un paso de la final.

Estos son los cuatro finalistas:

Jason Romo

Estefanía Ahumada

Martín Salvador

Gary Centeno

Cabe destacar que, a diferencia de la primera temporada, el gran ganador no será el único que se lleve un cheque como premio. Como todas las sorpresas en la isla, se anunció que también habrá una recompensa para los finalistas: $40,000 para el segundo lugar, $25,000 para el tercero y $15,000 para el cuarto.

PUBLICIDAD

En la primera temporada de “La isla: desafío extremo”, que se llevó a cabo en Turquía en 2024, el ganador fue el actor cubano Adrián Di Monte.