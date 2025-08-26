Opinión
26 de agosto de 2025
¿Renunció o lo despidieron?: Devon Walker se despide de “SNL”

La salida se produce cuando el creador Lorne Michaels anticipa cambios luego de la histórica temporada número 50 del programa

26 de agosto de 2025 - 11:36 AM

Devon Walker en el 50 aniversario de SNL en Nueva York. (Evan Agostini)
Por The Associated Press
Nueva York— Devon Walker se va de “Saturday Night Live” en la primera de lo que podrían ser varias salidas del elenco mientras el programa se prepara para su temporada número 51.

“Yo y el programa hicimos tres años juntos, y a veces fue realmente genial”, escribió Walker el lunes en Instagram. “A veces era terriblemente tóxico. Pero hicimos lo que aprovechamos al máximo lo que era, incluso en medio de toda la disfunción”.

La nota en su publicación se tituló: “Espera... ¿Renunció o lo despidieron?”

El anuncio de Walker se produce cuando el creador de “SNL”, Lorne Michaels, dice que anticipa cambios luego de la histórica temporada número 50 del programa.

Ningún miembro del elenco había anunciado su partida luego de la conclusión de la temporada. En una entrevista con Puck que se publicó la semana pasada, Michaels respondió “sí” cuando se le preguntó si esperaba “sacudir las cosas”.

“Se anunciará en una semana más o menos”, dijo entonces.

Un representante de “Saturday Night Live” no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes.

Mientras tanto, la escritora de “SNL”, Celeste Yim anunció que se iba después de cinco temporadas. Yim, la primera escritora abiertamente no binaria del programa, publicó el fin de semana pasado en Instagram que el trabajo era un sueño hecho realidad “PERO también fue agotador y dormí en mi oficina todas las semanas PERO mis amigos me ayudaron con todo PERO hombres famosos al azar me gritaron PERO algunas chicas famosas también PERO me encantó y me reí todos los días y es donde crecí”.

Michaels le dijo a Puck que al menos un miembro del elenco seguramente regresaría: James Austin Johnson, quien interpreta al presidente Donald Trump.

Desde su debut en 1975, el programa de la NBC se ha reinventado a menudo, con artistas en los últimos 50 años que van desde John Belushi y Dan Aykroyd hasta Kate McKinnon y Kenan Thompson. La temporada 51 se estrenará el 4 de octubre. Visite el sitio web de [Saturday Night Live](https://www.nbc.com/saturday-night-live) para obtener más información.

The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
