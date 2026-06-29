SER de Puerto Rico celebra que duplicó la cifra recaudada en el Teletón

El pasado domingo SER de Puerto Rico realizó su tradicional Teletón en su edición 50, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde estallaron lágrimas de emoción.

Y es que esta organización con más de 75 años de trayectoria manifestó que la cifra recaudada fue el reflejo de un país que decidió creer, al anunciar que alcanzaron los $8,303,665 millones. Esta cifra duplica la del año pasado, cuando recaudaron $4,102,375 en donativos.

La emoción de Nilda Morales, presidenta de SER de Puerto Rico, fue publicada en las redes sociales, al conocer el resultado final del Teletón, que representa mucho más que un número.

“Las palabras no pueden describir lo que son los sentimientos, los que son capaz de albergar. Sentimientos de gratitud, humildemente agradecida de mi gente y de mi pueblo”, expresó conmovida.

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Asimismo, SER de Puerto Rico informó que la cifra recaudada “representa la esperanza de miles de familias, la confianza de Puerto Rico y el compromiso de seguir creando oportunidades para quienes más lo necesitan”.

“A cada persona que donó, compartió, llamó, colaboró o creyó en esta misión…¡Gracias! Este logro es de todos”, publicó.

Ya se había anticipado que sería “una edición diferente”, porque el pasado 7 de enero, la organización fue declarada patrimonio del pueblo de Puerto Rico, en reconocimiento a una trayectoria de servicio, labor social y educativa que ha impactado la vida de los boricuas.

La actividad se pudo sintonizar a través de los principales canales, como WAPA TV, WAPA América, Punto 2 de Telemundo, WIPR, TeleOnce y el canal 85 de Liberty, al igual que en varias plataformas digitales, incluyendo SER de Puerto Rico.