Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

SER de Puerto Rico celebra que duplicó la cifra recaudada en el Teletón

La organización con más de 75 años de trayectoria agradeció a Puerto Rico por sus donaciones

29 de junio de 2026 - 1:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el Teletón de SER de Puerto Rico participaron talentos de los diversos canales telvisivos del país. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El pasado domingo SER de Puerto Rico realizó su tradicional Teletón en su edición 50, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde estallaron lágrimas de emoción.

RELACIONADAS

Y es que esta organización con más de 75 años de trayectoria manifestó que la cifra recaudada fue el reflejo de un país que decidió creer, al anunciar que alcanzaron los $8,303,665 millones. Esta cifra duplica la del año pasado, cuando recaudaron $4,102,375 en donativos.

La emoción de Nilda Morales, presidenta de SER de Puerto Rico, fue publicada en las redes sociales, al conocer el resultado final del Teletón, que representa mucho más que un número.

“Las palabras no pueden describir lo que son los sentimientos, los que son capaz de albergar. Sentimientos de gratitud, humildemente agradecida de mi gente y de mi pueblo”, expresó conmovida.

Asimismo, SER de Puerto Rico informó que la cifra recaudada “representa la esperanza de miles de familias, la confianza de Puerto Rico y el compromiso de seguir creando oportunidades para quienes más lo necesitan”.

“A cada persona que donó, compartió, llamó, colaboró o creyó en esta misión…¡Gracias! Este logro es de todos”, publicó.

Ya se había anticipado que sería “una edición diferente”, porque el pasado 7 de enero, la organización fue declarada patrimonio del pueblo de Puerto Rico, en reconocimiento a una trayectoria de servicio, labor social y educativa que ha impactado la vida de los boricuas.

La actividad se pudo sintonizar a través de los principales canales, como WAPA TV, WAPA América, Punto 2 de Telemundo, WIPR, TeleOnce y el canal 85 de Liberty, al igual que en varias plataformas digitales, incluyendo SER de Puerto Rico.

El telemaratón contó con las presentaciones musicales de artistas como Black Guayaba, Pirulo, Jowell, Christian Daniel, José Nogueras y Ángel “Cucco” Peña, entre otros.

Tags
SER de Puerto RicoSER
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: