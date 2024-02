Shabum celebra su cumpleaños en medio de las grabaciones de su programa

“Qué mejor regalo que celebrar con mis amados niños que han sido parte de toda mi vida”, explicó Emanuel Soltero, mejor conocido como Shabum, quien nació un 24 de febrero. “El verlos felices me llena el corazón y mientras Dios me lo permita continuaremos creando proyectos educativos en los medios masivos para fomentar la educación, los valores y su sano desarrollo emocional”.

“Hacia años que no se le brindaba la oportunidad a los niños de visitar y formar parte de un programa de televisión para niños. La cara de ellos al llegar y ver la Tienda Mágica real no tiene precio. Sus reacciones genuinas y espontáneas durante las grabaciones crean unos momentos hermosos y verdaderamente mágicos en pantalla” , añadió el experto en magia. “Además, verlos participando y locos por ser parte de los juegos nos alegra mucho, ya que como todos sabemos hoy día muchos niños se la pasan conectados a sus dispositivos electrónicos, pero cuando participan con nosotros su atención está y se motivan por la emoción que sienten al ver nuestros juegos y la dinámica que se crea”.

Según el talentosos mago, esto demuestra que los niños no prefieren estar conectados solo a sus dispositivos electrónicos todo el tiempo. “Si nosotros como adultos no los sacamos de eso y no los exponemos a otro tipo de actividades diferentes, nunca descubrirán lo divertido que puede ser jugar hasta con las cosas más sencillas”.