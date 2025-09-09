Telemundo Puerto Rico lanza iniciativa para fortalecer la salud mental

Telemundo Puerto Rico lanzó hoy la iniciativa “Sanando Juntos”, que se presentó en todos los programas locales.

El Canal 2 ofreció su plataforma para brindar recursos, orientación y herramientas dirigidas a fortalecer la salud mental individual y colectiva del pueblo puertorriqueño. El propósito, además, es fomentar la paz, la esperanza y ser un agente de cambio en la construcción de un mejor futuro para todos en Puerto Rico.

A lo largo del día, “Pegaos en la mañana con Milly Méndez”, “Hoy día Puerto Rico”, “Telenoticias”, “Alexandra a las 12″, “Día a día”, “Primera pregunta”, “Raymond y sus amigos” y “Rayos X” se unieron para presentar mensajes de inspiración, entrevistas con profesionales de la salud mental, historias de esperanza, espacios de reflexión e intervenciones en vivo desde Aibonito, un pueblo que recientemente se ha visto afectado por diversos desafíos.

Parte importante de “Sanando Juntos” son los servicios de salud mental de Cima Menonita, quienes recibieron llamadas de los televidentes que necesitaban apoyo emocional. Los teléfonos a llamar son el (787) 296-9777 de 6:30 a.m. a 4:00 p.m. y la línea 988 a partir de las 4:00 p.m.

“En Telemundo Puerto Rico, como compañía de medios, reconocemos nuestra responsabilidad de contribuir a una sociedad más inclusiva, en la que todos tengamos la oportunidad de crecer, soñar, progresar, cuidar nuestra salud y, sobre todo, sentirnos seguros”, expresó Migdalia Figueroa, presidenta de Telemundo Puerto Rico. “Nos llena de entusiasmo anunciar que el primer municipio donde uniremos a todos nuestros programas y producciones para llevar conocimiento, visibilidad, esperanza y, por qué no, también un poco de alegría, será Aibonito”, añadió.

Esta edición contó con la participación de valiosas entidades comunitarias de Aibonito: