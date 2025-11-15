Telemundo revive a “Lo que le pasó a Santiago”, obra maestra de Jacobo Morales

Hoy, sábado 15 de noviembre, Telemundo Puerto Rico dedicará su programación a celebrar una de las obras más importantes del cine puertorriqueño, “Lo que le pasó a Santiago”, la primera y única película de Puerto Rico nominada al premio Óscar. La cita será a las 8:00 p.m., con la transmisión de la versión remasterizada del filme.

Antes de la película, a las 7:00 p.m., se presentará un especial titulado “Jacobo Morales: vida y legado”, una conversación íntima con el reconocido cineasta sobre su trayectoria, su impacto en la cultura y la historia detrás de esta producción icónica. El programa, moderado por el periodista Jorge Rivera Nieves, contará con la participación de Blanca Silvia Eró, esposa del director y productora del filme, y miembros del elenco, quienes compartirán anécdotas y reflexiones sobre el legado cultural que dejó la película.

Estrenada originalmente en 1989, “Lo que le pasó a Santiago” narra la historia de un hombre jubilado que se enamora de una misteriosa mujer en el Viejo San Juan. A través de esta relación inesperada, la trama explora temas universales como el amor, la pérdida, la fe y el sentido de propósito. La película fue escrita y dirigida por Jacobo Morales y protagonizada por Tommy Muñiz, Gladys Rodríguez, Johanna Rosaly, René Monclova, Roberto Vigoreaux y Pedrito Muñiz, entre otros.

