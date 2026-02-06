Una profesora argentina gana el mayor bote de “Pasapalabra” en España

La profesora argentina Rosa Rodríguez, residente en Galicia (España), se ha convertido esta noche en la ganadora del mayor bote de la historia del concurso televisivo español “Pasapalabra” al completar el “Rosco” final, que siguen a diario miles de personas y que le ha permitido embolsarse 2,716,000 euros ($3,198,171), una cifra nunca antes alcanzada en el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3.

La concursante, que llevaba 307 programas consecutivos batiéndose con el madrileño Manu Pascual, ha cerrado así uno de los duelos más largos, equilibrados y tensos que se recuerdan en este formato.

Han sido meses de enfrentamiento diario marcado por la igualdad y la resistencia, un duelo que ha enganchado frente al televisor a una media de casi dos millones de espectadores (1,928,000) y que se ha convertido en un reclamo del concurso, que promedia en lo que va de temporada un 20.3% de cuota de pantalla. Solo el Rosco, el escenario del desenlace, ha alcanzado picos del 25% de “share”.

Este Rosco final se ha resuelto con el suspense que ha definido toda la temporada. Rosa ha alcanzado la última vuelta con el tiempo muy ajustado: cuando quedaban tres segundos, regresó a la letra M y a la pregunta siguiente: ¿Apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP?

Y Rosa, temblando, ha pronunciado el apellido correcto, “Morrall”, y el plató ha estallado en aplausos, y ya no ha habido margen para más preguntas ni para réplica porque el bote ya tenía dueña: Rosa, de 32 años, natural de Quilmes (Argentina) y criada en Galicia.

Nacida el 18 de octubre de 1993, en 2001, cuando tenía 7 años, sus padres decidieron regresar a España, concretamente a A Coruña (Galicia), el lugar en el que más ha vivido. De hecho su padre fue un gallego que emigró de niño a Argentina.

Es una gran curiosa, a quien le encanta aprender, preguntarse los porqués y descubrir cosas nuevas, y que se animó a concursar por su madre, con la que veía concursos de la tele durante la pandemia, entre ellos éste.

El momento histórico en que completó el Rosco. (Antena 3)

Llegó a “Pasapalabra” el 19 de noviembre de 2024, varios meses después que su rival, Manu, madrileño de 29 años, que se había incorporado el 16 de mayo.

Psicólogo, un cinéfilo apasionado, como también lo es del deporte, ha hecho de la regularidad su principal fortaleza y ha acumulado una trayectoria más extensa porque ha estado en 437 programas, con 161 victorias, y en seis ocasiones se ha quedado a un solo acierto del bote.

Sin embargo, ha sido ella, una profesora universitaria de español como lengua extranjera, con formación en filología inglesa, también en lingüística, educación y neurociencia aplicada a la enseñanza, la que ha terminado imponiéndose en el momento decisivo y ha logrado superar el récord que ostentaba hasta ahora Rafa Castaño, con un bote de 2,272,000 euros.

La concursante llevaba 307 programas consecutivos batiéndose con el madrileño Manu Pascual. (Antena 3)