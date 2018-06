La cadena Telemundo suspendió a cinco integrantes del elenco de “El Señor de los Cielos”, por hacer gestos inapropiados al querer imitar a la comunidad coreana, tras el triunfo de la selección asiática en el Mundial de Rusia 2018, lo que dio la oportunidad a México de pasar a los octavos en la justa deportiva.

La lista de artistas sancionados la encabeza la actriz Carmen Aub, quien personifica a “Rutila”, hija de Aurelio Casillas “El Señor de los Cielos”.

Aub y otros de sus cuatro compañeros, contagiados por la fiebre mundialista, publicaron un vídeo en Instagram dando las gracias a la escuadra de Corea del Sur por haber ganado a Alemania 2-0 en Rusia, ya que con ese resultado la selección mexicana logró colarse a la siguiente fase del Mundial de Fútbol, pero la forma en que lo hicieron fue calificada como “racista”.

En el vídeo, los actores bromeaban y tratan de imitar a los coreanos, por lo que se estiran los ojos para emulara la población asiática, gestos que para unas personas fueron ofensivos, incluso racistas. El material ya fue eliminado de la red social.

Situación por la cual, la cadena Telemundo, productora de la teleserie, decidió tomar cartas en el asunto y aplicar medidas disciplinarias con los actores involucrados y decidió suspenderlos temporalmente.



“Los gestos de parte de nuestros miembros del elenco de El señor de los cielos en un vídeo puesto en Instagram refiriéndose al equipo de fútbol de Corea del sur son totalmente ofensivos e insensibles ante la comunidad asiática. Nuestra compañía considera esta conducta sumamente inapropiada y contraria a nuestros valores y estándares. Como consecuencia, los miembros del elenco que participaron en este tipo de actividad serán suspendidos temporalmente”, reza el comunicado.



Además de Aub, la medida aplica para David Ponce, Alejandro Félix, Iván Arana y Antonio López Torres, quienes aparecen en el vídeo haciendo los gestos “racistas”.

La actriz mexicana quiso enmendar su error y publicó en su cuenta de Instagram un vídeo ofreciendo disculpas a la comunidad surcoreana.

“El motivo de este vídeo es para ofrecer una disculpa desde lo más profundo de mi corazón porque creo que el video que subí… celebrando el triunfo de Corea ofendió a algunas personas y quería decirles que en ningún momento esa fue mi intención, que al contrario”, precisó la actriz mexicana de 28años.

Afirmó que lo que siente por el pueblo surcoreano es agradecimiento por haber apoyado a los mexicanos tras el terremoto del pasado 19 de septiembre.

“Sin ir más lejos en el pasado terremoto donde tuvimos muchísimas pérdidas, muertes y demás donaron aproximadamente 2 millones de dólares y no solamente el dinero. También mandaron a ingenieros especialistas a que nos ayudaran”, expresó.

“Así que lo único que yo tengo es agradecimiento y si me dejé llevar por la fiebre del mundial, yo que no sé mucho de fútbol, y ofendí a alguien los que me conocen saben que no me define y los que no les quiero ofrecer de corazón una disculpa”, dijo conmovida “Rutila Casillas”..

Los demás actores no se han pronunciado por su actitud en el vídeo, ni por la suspensión temporal, anunciada por Telemundo.

Aunque el elenco de “El Señor de los Cielos”, no es el único caso de suspensión por parte de Telemundo por la misma situación.

Ya que también fue anunciada, con anterioridad la salida de chef James Thahhan y a Janice Bencosme del programa Un Nuevo día.