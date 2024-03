Hazle un ‘check up’ a tu salud cardiovascular con estas 5 claves del Dr. Juan Rivera

Nota del editor: Este artículo es parte de Estar Bien, un plan de El Nuevo Día para acompañarte a que comas bien, te muevas más y descanses mejor. Apúntate aquí en nuestro boletín especial de Estar Bien para que no te pierdas ningún detalle.

Y sí, esos son dos factores importantísimos dentro de los ocho pasos esenciales que ha identificado la Asociación Americana del Corazón. Pero hay otros a los que tal vez no has prestado tanta atención y que también pueden incidir en ella.

1. Sí rotundo al ejercicio, pero “no trates de ir de 0 a 100″

Un movimiento tan simple como caminar puede disminuir significativamente el riesgo cardiovascular, es decir, el riesgo de un infarto de corazón, explicó Dr. Juan. “El ejercicio es una parte integral de nuestra salud. Muchísimos estudios científicos han demostrado que no solo disminuye el riesgo cardiovascular (...) además hace que tu longevidad aumente”, dijo en una entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“No trates de ir de 0 a 100 (...) Eso lleva a lesiones y a una estado mental donde simplemente dices ‘esto es mucho trabajo, no voy a poder hacer esto el resto del año”, dijo Dr. Juan.

Elige algo que disfrutes: nadar, correr bicicleta, ejercicios de fuerza… Y si no encuentras algo que te anime, sigue este consejo: “Al principio les diría que la meta en un mes es llegar a caminar 10,000 pasos diarios. Eso quiere decir que la primera semana puedes caminar entre 2,000, 4,000, después vas subiendo (...) 10,000 pasos al día es lo que recomienda la Asociación Americana del Corazón para disminuir el riesgo cardiovascular, eso equivale a 3 o 4 millas. Si eres una persona que no hace ejercicio o no lo ha hecho en mucho tiempo, simplemente empieza con eso”.