Cómo iniciar el hábito de caminar: la guía llevadera que Freddy Rodríguez hizo para ti

Ni salgas a comprar tenis con tecnología súper avanzada para correr ni te inscribas en un maratón. Una buena manera de comenzar con el hábito de caminar o correr es pensar: el entrenamiento que voy poner en práctica me ayudará a estar mejor que antes. Así de simple.

El “único instrumento” que vas a necesitar

Si no tienes es aconsejable que busques en una tienda que se especialice en este tipo de calzado. Hay tenis cómodos y con buena amortiguación que al mismo tiempo son asequibles al bolsillo.

Intenta caminar o correr en un terreno “llevadero”

Rodríguez recomendó no hacerlo en un lugar cuya topografía tenga demasiadas cuestas y, si las tiene, que no sean muy empinadas. Mejor busca un parque seguro cerca de ti.

No te compares ni impongas objetivos demasiado ambiciosos

Toma el consejo que nos dio el cardiólogo boricua Juan Rivera. “El simple hecho de caminar y no estar sentado por ese periodo de tiempo disminuye tu mortalidad. Si eres una persona que no hace ejercicio o no lo ha hecho en mucho tiempo, simplemente empieza con eso (...) Trata de ir subiendo el paso y la intensidad poco a poco para que puedas ir subiendo tu ritmo cardíaco”.