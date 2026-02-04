Así puedes hacer un huerto casero: expertos destacan que son saludables para las personas

Para comer sano, los expertos recomiendan alimentos locales, ecológicos y de temporada. Estos alimentos también benefician al planeta, porque gravan menos la tierra y no viajan tan lejos.

No hay nada más local, orgánico y de temporada que un huerto doméstico.

En esta época del año, muchos patios de todo el país siguen cubiertos de nieve. Pero es el momento perfecto para empezar a planificar un huerto, porque querrás tener los suministros listos para empezar a plantar justo después de la última fecha de heladas de tu zona.

A continuación te damos algunos consejos sobre cómo planificar un huerto en el jardín y las razones por las que deberías hacerlo.

Las verduras cultivadas en casa emiten menos

Los huertos benefician al ecosistema circundante al añadir diversidad vegetal, sobre todo cuando sustituyen al césped o cubren una terraza o patio. También pueden proporcionar plantas con flores para los polinizadores.

Las plantas capturan y almacenan carbono en la tierra, favorecen la salud del suelo al evitar su compactación y pueden hacer que el aire sea más fresco en azoteas y patios, según Ellen Comeau, que preside el consejo asesor de los Voluntarios Jardineros Maestros del condado de Cuyahoga con el programa de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio.

Las hortalizas y frutas cultivadas en casa producen menos emisiones que las compradas en el supermercado, ya que suelen recorrer largas distancias en camión.

“Existe la idea de una comida de kilómetro cero, de no tener que viajar a ningún sitio, excepto a mi patio trasero, para hacer comida. Eso ayuda al clima”, afirma Carol Connare, editora de The Old Farmer’s Almanac.

La jardinería tiene beneficios para la salud

Los beneficios para la salud de la jardinería son polifacéticos: “sociales, emocionales, nutricionales y físicos”, afirma Katherine Alaimo, profesora asociada de Ciencias de la Alimentación y Nutrición Humana de la Universidad Estatal de Michigan.

La jardinería favorece la salud física porque requiere mucho movimiento. Los alimentos se recogen en su punto óptimo de maduración y se consumen frescos, por lo que suelen tener más nutrientes que los de la tienda.

Según Alaimo, la mayoría de los jardineros no utilizan pesticidas y cultivan sus alimentos de forma ecológica. Y, por supuesto, cuando se cultivan más productos, se comen más.

“Esto hará que la gente coma más fruta y verdura incluso fuera de temporada, cuando no estén cultivando alimentos. Así probarán nuevos alimentos, aumentarán potencialmente su creatividad y sus habilidades culinarias”, explicó.

Según Alaimo, la jardinería también conecta a las personas con la naturaleza, proporciona un sentido de la responsabilidad y la realización y anima a compartir las cosechas con los amigos. Todo ello puede contribuir a reducir el estrés, bajar la tensión arterial y aumentar la energía, afirma.

Elegir el lugar adecuado y presupuestar

La luz solar es el factor más importante a la hora de elegir dónde colocar el huerto. La mayoría de los productos necesitan al menos seis horas de sol al día. Si hay pocos lugares soleados, resérvalos para las plantas frutales, porque las de hoja verde toleran más sombra.

También ayuda tener una fuente de agua cercana, porque conseguirás más comida con menos esfuerzo si no tienes que acarrear cubos de agua durante un largo trayecto.

Si vas a cultivar en tierra, Comeau recomienda empezar por analizar el suelo para determinar su acidez y su composición en nutrientes. Las muestras de tierra, una vez embolsadas o empaquetadas, suelen enviarse a una oficina de extensión cooperativa de una universidad. The Old Farmer’s Almanac ofrece una lista de oficinas de extensión por estados. Los resultados te darán una idea de lo que puedes cultivar y de si necesitas fertilizantes u otras enmiendas.

Si tienes un suelo estéril o un patio de cemento, puedes comprar o construir bancales elevados con tierra comprada. Según Connare, los bancales elevados tienen ventajas como el control del suelo, pero entre sus desventajas están el coste y la probabilidad de compactar la tierra y tener que sustituirla con el tiempo.

Después de encontrar el lugar adecuado, Comeau dice que el siguiente paso es calcular cuánto se puede gastar. Eso determinará el tamaño del huerto, si se siembran semillas o se compran plantas bebé y cuántos suministros se pueden permitir.

Otra inversión importante: el vallado contra las plagas. Esto significa excavar las vallas en el suelo para detener a animales excavadores como las marmotas, hacerlas altas para disuadir a los ciervos o instalar redes para los bichos trepadores.

Elegir qué cultivar y cuándo empezar

Lo que puedes cultivar depende de lo que corresponda a la zona de rusticidad de tu región. Los californianos pueden cultivar aceitunas más fácilmente que los de Ohio, por ejemplo.

Connare recomienda averiguar qué plantas dan buenos resultados a los vecinos.

“Podrían decirte: ‘Aquí no puedo cultivar un tomate cherokee para salvar mi vida, pero estos de tie-dye me van de maravilla’”, explica.

Una vez que hayas acotado lo que puede crecer, elige lo que más te atraiga. Kevin Espiritu, fundador de Epic Gardening, dice que solía aconsejar a la gente que se centrara en lo que crece más rápido y más fácil, pero ahora también hace hincapié en elegir lo que te gusta comer.

Connare también recomienda añadir flores para atraer a los polinizadores. Los centros de jardinería locales son buenas fuentes de información sobre las plantas autóctonas que atraen a los insectos beneficiosos.

Espiritu dice que hay que averiguar la fecha de la última helada en tu zona y planificar en función de ella. Muchas frutas y verduras se plantan mejor una vez pasada la amenaza de heladas, pero algunas pueden plantarse antes. Los cultivos de temporada fría, como las verduras de hoja, pueden tolerar temperaturas algo más frías. Las semillas pueden plantarse en el interior semanas antes de la última helada.

Comeau dice que las etiquetas de los paquetes de semillas suelen dar instrucciones.