Últimas Noticias
20 de octubre de 2025
86°lluvia ligera
Estilos de vidaBienestar
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Colágeno: ¿Es mejor tomarlo, aplicar en la piel o inyectar?

Consumirlo es beneficioso para la salud de nuestra piel

20 de octubre de 2025 - 1:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Con el paso de los años y la luz del solar, el tabaquismo o el alcohol, nuestro cuerpo deja de producir colágeno. (Shutterstock)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El colágeno es una proteína muy popular por sus grandes beneficios para nuestros tejidos. Investigaciones confirman beneficios para la salud de la piel, los huesos, las articulacione y el cabello, entre otros. Pero, ¿cuál es la mejor forma de tomarlo? ¿Vía oral, aplicarlos directamente en la piel o por inyecciones?

Nuestro cuerpo produce colágeno de manera natural a partir de los aminoácidos de los alimentos ricos en proteína; sin embargo, con el paso de los años y la luz del solar, el tabaquismo o el alcohol, nuestro cuerpo deja de producirlo, dando espacio a que nuestro cuerpo envejezca más rápido.¿Cómo se debería consumir colágeno, según expertos?

La dermatóloga Emma Wedgeworth, explicó que investigaciones confirman que tomar colágeno vía oral tiene un gran impacto, ella considera que se demora mucho en hacer efecto mientras atraviesa el intestino y se descompone. “Hay poca evidencia fiable al respecto, pero existe la teoría de que, dado que nuestra piel es el órgano con la ‘renovación celular más rápida’, podría ser más propensa a utilizar estos péptidos de colágeno que otros órganos”, expresó Wedgeworth.

Investigaciones confirman que tomar colágeno vía oral tiene un gran impacto para la salud de la piel, los huesos, las articulaciones y el cabello.
Investigaciones confirman que tomar colágeno vía oral tiene un gran impacto para la salud de la piel, los huesos, las articulaciones y el cabello. (Shutterstock)

Aplicarlo directamente sobre la piel tampoco es tan efectivo como muchos creen. La manera más adecuada para cuidar la dermis y proteger el colágeno es “lo mejor que puedes hacer por tu piel...”, así como “usar un buen protector solar”, explica el profesor Faisal Ali, dermatólogo consultor del Hospital Mid Cheshire.

Ali considera que para aumentar la producción de colágeno en la piel tendría que ser por estimulación láser y microaguja, lo cual es demasiado costoso.

¿Qué alimentos contienen colágeno?

Nuestro cuerpo naturalmente produce el colágeno, sin embargo, con la edad este deja de producirse con la misma cantidad, es ideal cuidarse la piel y mantener una dieta equilibrada con alimentos con esta proteína natural, según la Clínica Universidad de Navarra, estos alimentos contienen colágeno:

Alimentos que contienen colágeno.
Alimentos que contienen colágeno. (El Tiempo / GDA)

¿Cuánto colágeno debemos consumir según nuestra edad?

  • Durante los 20 años: No es recomendable tomar colágeno, ya que el cuerpo produce naturalmente esta proteína; sin embargo, desde los 25 años, algunas personas podrían optar por el suplemento.
  • Durante los 30 años: Se recomienda empezar a incluir productos con colágeno, además de tomar una dosis diariamente, cuidarse la piel con cremas y una dieta equilibrada.
  • Durante los 40 años: Es similar a la década anterior, consumir para prevenir el desgaste de los huesos y articulaciones. Consumir también vitamina C para la absorción del suplemento.
  • Durante los 50 años y más: El cuerpo dejó de producir colágeno de forma considerable, y la ingesta del suplemento debe aumentar. Se recomienda tomar 10 gramos diarios combinados con magnesio y vitamina C.

Es importante que consultes con tu médico nutricionista las cantidades y las consideraciones según su edad.

Cuidado de la pielCuidado del cabelloVitaminasHuesos
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Estilos de vida
