En estos días se ha puesto de moda hablar de crisis existencial. Todo se lo debemos al efectivo mercadeo que se ha hecho de una famosa figura, ídolo de varias generaciones de niñas que crecieron y jugaron con ella. Ahora, humanizada, gracias a la película de la cineasta Greta Gerwig, se hace preguntas sobre su propósito en esta vida, su identidad o las expectativas que tiene de su futuro.

Nada mal para una Barbie treintañera que siente y padece las dolencias comunes de los seres humanos. Desde depresión, ansiedad y confusión, hasta dudas de cómo gestionar su vida adulta. Temas que, al parecer, ha causado que muchas personas se identifiquen con esa sensación de quiebre, de crisis existencial, por la que pasa la protagonista y que en psicología llaman “estado que se produce cuando percibimos que los métodos que utilizamos para afrontar los problemas no son suficientes, por lo que experimentamos inadaptación e insatisfacción”.

Precisamente, pasar por una crisis existencial, también conocida como crisis de mediana edad, implica un periodo de mucha introspección, de cuestionamientos por la vida que llevamos y de preguntarnos qué vinimos a hacer a este mundo o qué nos deparará el futuro. Una situación que, en general, le puede pasar a cualquiera en algún momento de su vida adulta y que muchas veces, coloquialmente, se utiliza para describir los cambios inexplicables en el estilo de vida de una persona a cierta edad.

PUBLICIDAD

Y es que cuando llegamos a los 40 o 50 años, con frecuencia tenemos que enfrentarnos a unas realidades difíciles de aceptar. Es ese momento en que, por primera vez en nuestra vida, nos damos cuenta de que aquello que soñábamos en la adolescencia no se hará realidad. Peor aún, que la vida que hemos tenido no nos gusta. Y aunque no todos caen en el cliché de, por ejemplo, comprarse una moto último modelo, hacerse un tatuaje, cambiar de carrera o divorciarse, muchos sí sienten insatisfacción con la forma que viven su vida.

¿Cómo se afecta el diario vivir de una persona cuando tiene una crisis de este tipo? Según la psicóloga clínica Thalía Cuadrado, el existencialismo “postula que lo principal es el individuo, se centra en el individuo y en su existencia humana”.

“Obviamente, las crisis existenciales vienen del conflicto que se crea dentro de esa persona porque su sentido de la vida, de para qué está en este mundo o su concepto de la muerte, se pone en duda o en peligro”, explica Cuadrado, tras poner el ejemplo de una persona que sufre la muerte de un ser querido y esa experiencia dolorosa le quita el sentido de la vida que tenía hasta ese momento.

“Una crisis por edad o por cambio de vida es (una experiencia) importante porque cuando se les cambia los muñequitos a un ser humano que está acostumbrado a una rutina específica, tiene que ponerle una nueva definición o dirección a su vida”, indica la psicóloga clínica, quien destaca que una de las cosas más difíciles para los seres humanos es cambiar de paradigma porque implica cambios en la manera de pensar, de ver la vida o hasta de cómo se percibe internamente.

PUBLICIDAD

Revaluación turbulenta

Según el psicólogo clínico Alfonso Martínez Taboas, el término que se usa más en Psicología es crisis de mediana edad. Explica que surgió en 1965 cuando el psicoanalista canadiense Elliott Jaques publicó un artículo académico titulado “Death and the Mid-Life Crisis” (La muerte y la crisis de la mediana edad) en el que estableció que a los 35 años la persona alcanza la plenitud de la vida y observa ante sí un trayecto en declive que concluye con la muerte. “Esto produce una crisis que es más intensa en unos que en otros y puede ser un período de angustia y depresión”.

Las causas de una crisis de mediana edad pueden ser variadas. Por ejemplo, la muerte de alguien cercano nos lleva a concienciarnos de la fragilidad de la vida; cuando los hijos se van de casa (porque se toma conciencia de que ya no eres tan joven), el divorcio -porque te plantea un nuevo comienzo y cambios para los que no te has preparado-; al igual que etapas como la menopausia en la mujer, la andropausia en el hombre; o la propia conciencia del envejecimiento.

“Básicamente, la crisis de mediana edad significa que la persona entra en un cuestionamiento, en una revaluación turbulenta -porque no es algo chévere-, es algo que le causa malestar, angustia y sufrimiento porque en el momento en que está, casi siempre entre los 40 y 50 años (o en algunos casos antes), comienza a hacerse ciertas preguntas sobre su vida”, describe Martínez Taboas, quien también es profesor adjunto de la Universidad Interamericana.

PUBLICIDAD

Es cuando una persona toma conciencia de que el tiempo pasa, el cuerpo cambia y se van dejando atrás unos momentos de la juventud que no volverán. “Esos cuestionamientos pueden provocar que la persona caiga en una crisis, en un estado emocional adverso. Se puede deprimir, sentir que su vida ha sido un inútil, que no ha tenido sentido o que no ha podido ser feliz”, agrega Martínez Taboas.

De la misma forma, menciona al reconocido psicólogo Erik Erickson, quien dijo que de los 40 a los 65 años los adultos entran en una etapa llamada “generatividad versus estancamiento”. “La persona siente que su vida se estancó; quizás está con una persona que ya no ama, tiene un trabajo que detesta o vive un estilo de vida que no es el que quiere o no se identifica con lo que hace”, explica Martínez Taboas, mientras indica que la generatividad es todo lo contrario, es cuando la persona siente que es la mejor época de su vida, que está creciendo y va bien en su vida. Dos vertientes que se pueden dar cuando llega ese momento.

Los cambios no son malos

Sin embargo, es bueno indicar que estos procesos son muy personales y no necesariamente les pasa a todas las personas al llegar a la mediana edad, aclara la psicóloga clínica Thalía Cuadrado. “El existencialismo se basa en el individuo, no en la sociedad que lo circunda”.

En ese sentido, explica que eso no quiere decir que una persona que se quiere divorciar o dejar a su pareja tiene una crisis existencial o de mediana edad. “Tiene una crisis por una etapa de la vida que termina y otra que tiene que comenzar de la manera que quiera. Las etapas de la vida no necesariamente son crisis existenciales. La crisis existencial es algo mucho más profundo. Es el momento donde nos cuestionamos nuestra propia existencia, no es porque me divorcié o me compré un descapotable”.

PUBLICIDAD

De forma parecida se expresa Martínez Taboas, quien pone el ejemplo de una persona de 45 años con una profesión exitosa, que se siente más madura, gana dinero y tiene buena reputación, pero quiere hacer cambios en su vida. “Es una persona que quiere, por ejemplo, hacer un viaje de aventura y lo hace porque ahora sus circunstancias se lo permiten y encuentra el placer en eso. Es un cambio que no tiene por qué ser malo, es positivo si tienes esa oportunidad”.

“Pero cuando se habla de crisis, cuando me sitúo y miro a mi país, mi perspectiva de vida de cómo vivo, cómo he vivido y siento que me han faltado cosas y que no sé cómo hacerlo, me siento perdido, entonces eso sí puede traer angustia y depresión, porque estoy viviendo una vida que no es la que yo quiero, aunque tampoco sabe qué hacer”, agrega Martínez Taboas.

La curva de la felicidad

Según el psicólogo, se han hecho estudios sobre cómo las personas encuentran estrategias para lidiar con aquellas cosas de la vida que no se pueden cambiar. Por eso, la felicidad no puede convertirse en el único sentido que guíe nuestra existencia. De hecho, explica sobre un estudio de “la curva de la felicidad en función de la edad”, elaborado por el economista británico David G. Blanchflower, basándose en los datos de medio millón de personas de 132 países.

Según este concepto, las personas más felices son los niños. Pero, a medida que se va avanzando en edad, la gente comienza a sentirse más infeliz y toca fondo cerca de los 47 años, época en que, al parecer, es cuando las personas suelen darse de bruces con la realidad.

PUBLICIDAD

Siguiendo esa teoría, Martínez Taboas indica que la gente que más felicidad reporta son jóvenes en los veintipico, al igual que los tienen 65 años. Es como dice Blanchflower, la felicidad tiene forma de U. “Así que lo que uno puede concluir de esto es que la crisis de mediana edad no es universal, que algunas personas sí van a pasar por ella y eso puede ser doloroso cuando te pierdes en la transición y no encuentras la respuesta. Pero también puede ser un proceso productivo para renacer y hacer cambios positivos”.

Un nuevo comienzo

Si crees que estás pasando por una crisis de mediana edad y no te sientes capaz de salir adelante, hay varias acciones que puede tomar, según recomiendan los profesionales entrevistados:

♦ Busca ayuda de algún profesional de la salud mental, como un psicólogo clínico o consejero espiritual para que te ayude a encontrar soluciones.

♦ Compartir con tus amistades y hacer nuevas conexiones sociales es importante para explorar nuevas actividades.

♦ Si llevas años con una relación de pareja en la que eres infeliz, busca ayuda para encontrar soluciones. “Pero si no se ponen de acuerdo en nada, un divorcio puede ser una opción para liberarte de una situación así, incluso para tener una segunda oportunidad”, indica Martínez Taboas.

♦ Aprende algo nuevo; te ayuda a mantener tu mente activa y te da un sentido de orgullo por los logros. También es una buena manera de tomarte un descanso y tener tiempo para ti.