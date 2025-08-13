El secreto de Anthony Hopkins para mantenerse activo y en bienestar casi a sus 90 años

El tiempo parece no pasar para el actor Anthony Hopkins. El actor británico tiene 87 años y además de mantenerse activo dentro de la industria, también lo hace en redes sociales, donde sorprende con sus divertidos videos en los que se lo ve bailar y destilar una gran sonrisa.

A raíz de esto es que muchos se preguntan cuál es su fórmula secreta. A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula casi seis millones de seguidores, el protagonista de la película “The Two Popes” (2019) publicó a principios de julio un video en donde se lo vio cantar y bailar mientras simulaba tocar una guitarra. En ese momento no solo su actitud causó furor, sino también su vestimenta, un conjunto de pantalón y saco en tono beige, camisa de cuadros, zapatillas blancas y lentes de sol negros, los cuales le dieron un toque casual al atuendo.

PUBLICIDAD

“¿Estás listo para celebrar el verano?”, escribió en la descripción del posteo, el cual no tardó en recibir todo tipo de comentarios. “Siempre será joven con esa actitud”; “¡Eres una inspiración si energía positiva! Ahora, voy a hacer ejercicio en vez de sentarme”; “¡Qué gran sentido del juego, humor y alegría!” y “Eres feliz de tener un hijo en ti. Lo sé porque soy yo mismo. Te adoro”, fueron solo algunos de los más destacados.

Pero, ¿cuál es su fórmula de bienestar? Según contó en 2021 una entrevista con GQ, el buen humor es su principal fuente de energía. “Necesitamos reírnos de la vida . Y con razón, supongo. La vida es dura. El mundo es un lugar salvaje, pero la vida tiene su belleza”, comentó y, según Men’s Health, reveló que hace algunos años dejó de comer azúcar: “No comía comida chatarra, pero me gustaban los dulces. Y ya no. Basta. Ya ni siquiera como miel . Pero no, me siento más sano. Me siento más despierto”.

La alimentación saludable la combina con un buen descanso, algo esencial para poder dar su mejor versión al despertar.

“También me acuesto temprano”, señaló. Mientras que otro de los puntos relevantes es que Anthony, quien próximamente lanzará su autobiografía “We Did OK, Kid” o “Lo hicimos bien, muchacho” -frase que suele decirse a sí mismo con frecuencia- dejó de tomar alcohol hace 50 años.

Antes de casarse con Stella Arroyave, productora, escritora y actriz colombiana, -con quien lleva dos décadas- Hopkins enfrentaba una dura batalla contra la depresión y el alcoholismo. “Estuve al borde del precipicio y pensé que no había salida”, reveló en distintas entrevistas sobre el motivo que lo obligó a dejar la bebida.

PUBLICIDAD

Otra de las razones que lo llevaron a desintoxicarse fue su conexión con la religión. “Todavía no puedo creer que mi vida sea lo que es porque debería haber muerto en Gales, borracho o algo así. Podemos convencernos de la muerte o podemos convencernos de la mejor vida que queremos vivir . Nada de eso fue un error. Todo fue un destino”, declaró durante un discurso para la Fundación LEAP en 2018.

Otro de los consejos que le da a sus fanáticos es que es necesario aceptar el paso del tiempo como parte del proceso. “Acéptalo. Es curioso cómo la vida y el tiempo te cambian. Es como si las moléculas de tu ser se realinearan. Ya no me ofendo tan fácilmente como antes. Todo lo que hago ahora es como un tren de la salsa. Trabajo cuando llega un buen papel y, si no, pinto y escribo música”, dijo en diálogo con Men’s Journal .

Pero el principal motor es su profesión: “El trabajo me mantiene vivo. Me encanta trabajar. Me encanta ser actor. Me encanta la actividad. Me encanta el proceso de preparar un papel. Eso mantiene mi cerebro neurológicamente activo”. Y remarcó: “Tengo muchísima suerte de trabajar a mi edad. Parece que todavía me envían guiones, y pienso: ‘Bueno, bien’”.