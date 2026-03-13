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Experiencias de sanación integral en la segunda edición de la Convención Holística

Contará con más de 60 exhibidores, incluyendo profesionales de diversas disciplinas

13 de marzo de 2026 - 11:32 AM

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El reiki es un sistema de sanación totalmente natural que consiste en la canalización y la aplicación de energía vital universal.
El reiki es un sistema de sanación totalmente natural que consiste en la canalización y la aplicación de energía vital universal.
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Educar, inspirar y abrir espacios de diálogo sobre las diversas alternativas de bienestar que integran mente, cuerpo y espíritu, es lo que busca la Convención Holística de Puerto Rico, que regresa este año con su segunda edición.

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Durante dos días, el público tendrá la oportunidad de conocer y experimentar una amplia variedad de terapias, productos y conferencias enfocadas en el desarrollo personal y de salud integral. La invitación es para los días sábado, 13 y domingo, 14 de junio en el Fairmont El San Juan Hotel de Isla Verde.

La iniciativa surge del deseo de su creadora, Ana Merced, de desestigmatizar los servicios holísticos y acercarlos al público desde una perspectiva educativa y accesible.

Su primera edición, exitosamente reunió a más de mil personas en un solo día, lo que reflejó el creciente interés que existe en la isla de explorar herramientas que complementen sus servicios para el cuidado de la salud. Esto dio paso a extender el evento a dos días cargados de experiencias.

“Cuando hablamos de sanación holística estamos hablando de ir más allá de nuestros síntomas; es comprender lo que sucede en nuestro cuerpo. Por eso, la educación es la clave para eliminar los estigmas alrededor de los servicios holísticos. Cuando las personas tienen la oportunidad de conocer y experimentar estas prácticas, pueden entender mejor su propósito y beneficios”, expresó Merced en declaraciones escritas, quien también es productora del evento.

En esta segunda edición, la convención contará con más de 60 exhibidores, incluyendo profesionales de diversas disciplinas como psicología, hipnosis clínica, programación neurolingüística, medicina interna, quiropráctica, acupuntura y terapias energéticas.

Además, se informó que los asistentes podrán explorar tecnologías para el análisis del aura y centros energéticos, así como productos conscientes como aromaterapia, suplementos, joyería en cuarzo, cremas artesanales y alternativas gastronómicas veganas para el bienestar.

El evento también ofrecerá conferencias educativas, clases interactivas y experiencias prácticas, lo que permitirá que los asistentes no solo aprendan sobre diferentes enfoques de sanación, sino que también puedan experimentarlos directamente.

“Las personas pueden pasar por los exhibidores y regresar a aquellos que les resuenen o llamen la atención. El público podrá agendar los servicios para recibirlos allí mismo, conforme a las disposiciones de los recursos. También podrán adquirir productos especializados creando una experiencia personalizada según sus intereses y necesidades”, añadió la productora.

Uno de los momentos más esperados será el primer Sound Healing Jam en Puerto Rico, una experiencia colectiva de sanación a través del sonido que reunirá a varios terapistas especializados.

Entre los invitados internacionales se encuentra Douglas Bernal, terapista holístico, tarotista y grafólogo radicado en Miami, quien ofrecerá presentaciones y experiencias para el público. Además, se integrarán conferencias sobre constelaciones familiares y talleres de movimiento somático, diseñados para promover el autoconocimiento y la conexión con el bienestar integral.

“La sanación no es una fórmula única para todos. Cada persona encuentra lo que le resuena energéticamente en el momento adecuado, y este evento busca ofrecer ese espacio de descubrimiento”, añadió Merced.

Debido a la naturaleza de las experiencias y la capacidad del evento, el cupo estará limitado, por lo que los organizadores recomiendan adquirir los boletos con anticipación.

Para información detallada de la agenda y para comprar boletos, pueden visitar la página oficial www.convencionholisticapr.com.

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bienestar
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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