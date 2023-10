Halloween es un día divertido para la familia y amigos, pero puede ser estresante o incluso peligroso para las mascotas. Aquí, algunos consejos para que la experiencia sea más agradable y segura para ellas:

1. No le des dulces a tu perro. Los endulzantes artificiales pueden ser venenosos para ellos. Por ejemplo, el chocolate, especialmente el negro, puede ser peligroso e incluso letal para los perros y gatos. Trata de que no encuentren ningún dulce tirado en el piso y evita que algún niño le dé alguno de los suyos.

2. Cuida a tu mascota de la decoración, como velas, objetos punzantes y las calabazas. Si tu mascota consume calabaza en grandes cantidades podría tener problemas gastrointestinales. Procura que no haya ninguna a su alcance para que no corras el riesgo de que la coma sin que te des cuenta.

3. Cuidado con los cables de las luces y otros adornos. Trata de que no estén al alcance y así evitas que tu perro o gato pueda masticarlo y hacerse daño.

4. Los gatos deben estar desde días antes dentro de casa. Si tienes uno que siempre está afuera y libre, lo mejor es que lo acostumbres un par de días antes a estar dentro de la casa. Los gatos, especialmente los negros, pueden ser víctimas de bromas o secuestros durante la noche de Halloween.

5. Hazle una identificación si no la tiene. En caso de que tu mascota pueda escaparse, lo mejor es que tenga una identificación para que pueda ser devuelto a casa lo antes posible. Asegúrate de que tenga todos tus datos actualizados.

6. El uso de disfraces también interviene en la seguridad de las mascotas. Los humanos disfrutamos disfrazarnos, pero eso no significa que a nuestras mascotas necesariamente les guste y mucho menos aquellas que no están acostumbradas a utilizar ropa. En perros y gatos el uso de disfraces podría ocasionar estrés, ansiedad e incomodidad. Pero si le pones uno a tu mascota, asegúrate de que será seguro, que lo deje moverse libremente y que le permita oír, respirar, ladrar y comer normalmente. Para evitar que surja algún problema con su disfraz durante esa noche, pruébaselo algunos días antes para corroborar que no le causa alergia y lo deja moverse con libertad. No debes obligarlo si ves que no le gusta y se siente incómodo.

7. Si vas a salir a recoger dulces con tu perro, no lo dejes en el carro. Llévalo siempre con collar y correa, ya que durante este día se encuentran muchas personas en la calle.

8. Esa noche, mantén a tus mascotas lejos de la puerta. Si llegan extraños a tocar y además disfrazados, no sólo los puede poner nerviosos o asustarlos, sino que también puede hacer que tu mascota reaccione de forma inesperada para protegerse y hasta se podría escapar.

9. Para mantener a tu mascota segura dentro del hogar esa noche, puedes ofrecerle juguetes interactivos ahuecados que se rellenan con “treats”. De esta forma los mantienes activos y entretenidos.

10. Existen alimentos que le puedes ofrecer a tu gato o perro que ayudan a calmar el estrés que puede ocasionar esta festividad. Consulta con tu médico veterinario para que te oriente sobre la alternativa nutricional correcta para tu mascota.

La autora es veterinaria encargada de educación científica en Royal Canin