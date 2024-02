Practica el JOMO, el antídoto del FOMO

2

No se caerá el mundo si te lo pierdes

Para implementar el JOMO, es necesario reconocer que “no está mal no estar ahí”. Perderse de una tendencia, de un acontecimiento social o de lo que ocurre en las vidas de tus allegados no significa que no estés a la moda o que no te enterarás. En la era digital, las interconexiones cibernéticas usualmente se traducen a las interpersonales; así que “si no te enteras por tus redes, te enterarás por un pana, por un familiar”, expresó Cruz Santos.