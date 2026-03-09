¿Qué es el neem y para qué sirve?
Se ha empleado tradicionalmente para tratar diferentes enfermedades
9 de marzo de 2026 - 11:10 PM
El neem, o Azadirachta indica, ha ganado popularidad en los últimos años como un aliado natural para mejorar la salud de la piel y combatir la inflamación del acné.
Esta planta, originaria de la India y utilizada desde hace siglos en la medicina ayurvédica, es reconocida por su capacidad para reducir las bacterias en la dermis y actuar contra el enrojecimiento y las manchas dejadas por los granos.
Este es un árbol cuyas hojas, semillas y corteza se han empleado tradicionalmente para tratar diferentes enfermedades. Su uso más extendido en la actualidad está relacionado con el cuidado de la piel, debido a sus propiedades medicinales.
Los extractos de neem contienen compuestos naturales con efectos antibacterianos, antiinflamatorios, antioxidantes y antisépticos, los cuales contribuyen a reducir la proliferación de bacterias que causan el acné y a calmar la inflamación de la piel.
Según un estudio publicado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), esta planta contiene nimbina y azadiractina, dos compuestos que le otorgan su acción antimicrobiana, lo que ayuda a eliminar bacterias como Propionibacterium acnes, la cual es responsable de la formación de espinillas.
Además, es rico en antioxidantes que protegen la piel contra el daño de los radicales libres, lo cual previene el envejecimiento prematuro y mejora la apariencia de las manchas.
El neem ofrece una combinación de beneficios que ayudan a reducir el acné, prevenir la aparición de nuevas lesiones y mejorar el aspecto general de la piel. De acuerdo con News Medical Today, estos son algunos de sus principales beneficios:
Existen diferentes formas de aplicar el neem para obtener sus beneficios. Sin embargo, cuando se trata de reducir el acné y las manchas, estos métodos de aplicación suelen ser los más efectivos, según HealthLine:
A pesar de sus beneficios, es importante tomar ciertas precauciones al usar neem, ya que puede causar irritaciones en personas con piel sensible. Es recomendable realizar una prueba de alergia antes de aplicarlo en todo el rostro. Para ello, basta con colocar una pequeña cantidad de producto en la parte interna del brazo y esperar 24 horas. Si no se presenta irritación o picazón, se puede utilizarse con seguridad en el rostro.
Es importante mencionar que no debe ingerirse sin supervisión médica, ya que en altas dosis puede resultar tóxico. Además, aunque es seguro para el uso tópico, es recomendable consultar a un dermatólogo, especialmente en el caso de personas con acné severo o problemas de piel crónicos.
