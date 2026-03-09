¿Qué es el neem y para qué sirve?

El neem, o Azadirachta indica, ha ganado popularidad en los últimos años como un aliado natural para mejorar la salud de la piel y combatir la inflamación del acné.

Esta planta, originaria de la India y utilizada desde hace siglos en la medicina ayurvédica, es reconocida por su capacidad para reducir las bacterias en la dermis y actuar contra el enrojecimiento y las manchas dejadas por los granos.

Este es un árbol cuyas hojas, semillas y corteza se han empleado tradicionalmente para tratar diferentes enfermedades. Su uso más extendido en la actualidad está relacionado con el cuidado de la piel, debido a sus propiedades medicinales.

Los extractos de neem contienen compuestos naturales con efectos antibacterianos, antiinflamatorios, antioxidantes y antisépticos, los cuales contribuyen a reducir la proliferación de bacterias que causan el acné y a calmar la inflamación de la piel.

PUBLICIDAD

Según un estudio publicado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), esta planta contiene nimbina y azadiractina, dos compuestos que le otorgan su acción antimicrobiana, lo que ayuda a eliminar bacterias como Propionibacterium acnes, la cual es responsable de la formación de espinillas.

Además, es rico en antioxidantes que protegen la piel contra el daño de los radicales libres, lo cual previene el envejecimiento prematuro y mejora la apariencia de las manchas.

Beneficios en el tratamiento de las manchas y el acné

El neem ofrece una combinación de beneficios que ayudan a reducir el acné, prevenir la aparición de nuevas lesiones y mejorar el aspecto general de la piel. De acuerdo con News Medical Today, estos son algunos de sus principales beneficios:

Acción antibacteriana: elimina las bacterias causantes del acné, especialmente cuando se utiliza en forma de aceite diluido o en productos como jabones y cremas que contienen extracto de esta planta.

elimina las bacterias causantes del acné, especialmente cuando se utiliza en forma de aceite diluido o en productos como jabones y cremas que contienen extracto de esta planta. Efecto antiinflamatorio: sus compuestos reducen la inflamación al actuar sobre los mediadores inflamatorios, lo que ayuda a disminuir el enrojecimiento y la hinchazón de los granos.

sus compuestos reducen la inflamación al actuar sobre los mediadores inflamatorios, lo que ayuda a disminuir el enrojecimiento y la hinchazón de los granos. Antioxidantes que previenen el envejecimiento: los antioxidantes presentes, como los polifenoles, protegen la piel contra los efectos de los radicales libres y ayudan a mantener una piel de aspecto joven y saludable.

los antioxidantes presentes, como los polifenoles, protegen la piel contra los efectos de los radicales libres y ayudan a mantener una piel de aspecto joven y saludable. Reducción de las manchas: gracias a sus propiedades regenerativas, ayuda a atenuar las manchas causadas por el acné y otras cicatrices. Su uso regular puede mejorar visiblemente el tono y la textura de la piel.

¿Cómo usar el neem para mejorar la piel?

Existen diferentes formas de aplicar el neem para obtener sus beneficios. Sin embargo, cuando se trata de reducir el acné y las manchas, estos métodos de aplicación suelen ser los más efectivos, según HealthLine:

Aceite de neem diluido: el aceite de neem debe diluirse antes de su aplicación para evitar posibles irritaciones, ya que es bastante potente. Puede mezclarse con un aceite portador, como el de coco o de oliva. Luego, se aplica directamente sobre los granos o manchas con un algodón o una gasa.

el aceite de neem debe diluirse antes de su aplicación para evitar posibles irritaciones, ya que es bastante potente. Puede mezclarse con un aceite portador, como el de coco o de oliva. Luego, se aplica directamente sobre los granos o manchas con un algodón o una gasa. Jabones o cremas con extracto: en tiendas naturistas y de productos ecológicos es posible encontrar jabones y cremas que contienen extracto de neem. Este tipo de productos son efectivos para la limpieza diaria del rostro y ayudan a mantener la piel libre de impurezas y bacterias.

en tiendas naturistas y de productos ecológicos es posible encontrar jabones y cremas que contienen extracto de neem. Este tipo de productos son efectivos para la limpieza diaria del rostro y ayudan a mantener la piel libre de impurezas y bacterias. Infusión de neem para lavar el rostro: las hojas de esta planta también se pueden hervir en agua para crear una infusión. Al enfriarse, se aplica en el rostro con un algodón o se utiliza como un tónico natural que ayuda a calmar la dermis y reducir la inflamación.

las hojas de esta planta también se pueden hervir en agua para crear una infusión. Al enfriarse, se aplica en el rostro con un algodón o se utiliza como un tónico natural que ayuda a calmar la dermis y reducir la inflamación. Mascarilla en polvo: otra opción es utilizar el neem en polvo, que puede mezclarse con agua o con un poco de miel para formar una pasta. Esta mascarilla se aplica en las zonas afectadas por el acné y se deja actuar durante 15 minutos antes de enjuagar con agua tibia.

Precauciones al usar neem en la piel

A pesar de sus beneficios, es importante tomar ciertas precauciones al usar neem, ya que puede causar irritaciones en personas con piel sensible. Es recomendable realizar una prueba de alergia antes de aplicarlo en todo el rostro. Para ello, basta con colocar una pequeña cantidad de producto en la parte interna del brazo y esperar 24 horas. Si no se presenta irritación o picazón, se puede utilizarse con seguridad en el rostro.