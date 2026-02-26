¿Qué es y cómo afecta Mercurio retrógrado?

Hoy 26 de febrero, el planeta Mercurio comenzó su proceso de retroceder, que se extiende hasta el próximo 20 de marzo en Piscis. Son muchos los efectos que le atribuyen a este fenómeno astronómico, en el que el planeta más pequeño del sistema solar parece moverse en la dirección opuesta a su trayectoria natural.

“Simbólicamente, Mercurio retrógrado representa esa revisión mental. Se siente como si fuera que el planeta diz que va para atrás, pero no es realmente así. No es que está dando reversa, sino es que baja la velocidad y entonces representa esa revisión mental", explicó a El Nuevo Día la guía en bienestar integral, astróloga y tarotista, Rose Nieves.

Al mismo tiempo, señaló que Mercurio tiene siempre una sombra preretrógrada, que comienza cuando llega al grado exacto donde luego va a retroceder. Es decir, desde el 11 de febrero, Mercurio empezó a caminar por los grados que más adelante va a revisar.

“Sería bueno que las personas se miren en el 11 de febrero o alrededor de esa fecha, cuáles fueron esos temas que estaban tocando base. Pregúntate, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas manifestando? ¿Qué estabas pidiendo? ¿Y qué implica esto?“, instó.

De acuerdo con Nieves, hay temas que se activan desde el 11 de febrero que no son casuales, como conversaciones, contratos, ideas y decisiones, y que surgen ahora en este periodo, y es posible necesiten una revisión posterior.

“Empiezan a aparecer esas señales de lo que se va a reconfigurar durante la retrogradación. Es decir, es una fase de preanálisis y corrección. Capaz que en esa corrección te des cuenta que hay que cambiar cosas. Es ese ajuste en cómo nos comunicamos, en la reconsideración de las decisiones, de organizar información", dijo.

¿Qué cosas pasan?

Como se da en Pisis, importa mucho en el arquetipo donde se encuentra Mercurio, señala. Piscis es un signo de agua, el último signo del zodiaco, lo que habla de una revisión interior.

“Piscis es muy intuitivo, simbólico sensible. Así que el tema aquí va a ser cómo está tu narrativa interior. ¿Cuáles son esos recuerdos y esa nostalgia? O esas cosas que no has resuelto, pero que te siguen susurrando en el oído. A los temas que se te presenten, hay que ponerles límite", detalló.

Esta astróloga afirma que cuando ocurren eventos astrológicos, “se ven en la tierra como temas que tienes que vivir y pueden ser a través de personas, cosas o situaciones”.

“Como es un Mercurio retrógrado en Piscis, que no piensa linealmente, sino que se siente, percibe e intuye, quizás debemos cuidarnos de los malentendidos emocionales. Es el planeta de la comunicación y, es cómo yo hablo. Tiene que ver con las redes, el internet, los aviones, los carros y los trámites. Al ser en un signo de agua, que es emoción e intuición eso importa mucho, porque es un mercurio retrógrado que se comporta distinto. Puede haber confusión en los mensajes. Tú lo envías y el receptor lo interpreta mal", amplió la tarotista.

¿Qué ayuda mucho?

Según detalla, revisar dos o tres veces lo que vas a decir, o lo que vas a escribir y enviar. Funciona mucho hacer respiraciones largas, profunda y consciente para que puedas tener claridad y ante los malentendidos emocionales.

Entre otros efectos, mencionó la niebla mental y la sensibilidad. “Puedes estar sensible a las palabras, que alguien te diga algo y tú te hieres o lo sientes personal. Es importante en estas temporadas no tomar nada personal”, exhortó.

Del mismo modo, sugiere que pauses el lanzamiento de un proyecto que tengas pautado hasta que Mercurio salga desde la retrogradación.

“Si no puede esperar porque tienes un deadline, siempre es bueno revisar dos y tres veces, y si tienes una tercera persona que puede mirarlo por ti, mejor aún. O sea, como darle esa revisión.

El 20 de marzo termina la retrogradación, por lo que sugiere esperar unos dos o tres días más para lanzar proyectos, tener esas conversaciones importantes y seguir con la vida como normalmente es. Eso también aplica a las firmas de contratos, los viajes, las reuniones importantes.

“Los viajes pueden verse retrasados. Tenemos que tener la mente abierta de llegar con tiempo al aeropuerto, porque te pueden cambiar el viaje, te pueden cambiar el gate o se puede retrasar el vuelo, porque Mercurio rige las comunicaciones y los transportes. También cuidarte de los hackers electrónicamente, por lo que sugiero no dejar las cuentas de banco abiertas en la PC, ni en el teléfono. La comunicación cibernética se pone lenta y es normal completamente el que haya que estar dándoles refresh a las páginas", anticipó.

Asimismo, destacó que aquellos que trabajan con inteligencia artificial, presten atención a los resultados del trabajo escrito, y lo revisen dos y tres veces, porque puede haber intercambio de palabras.

“A Mercurio retrógrado no hay que demonizarlo, y verlo como un proceso que nos invita a hacer pausas conscientes y de reflexionar también. Escribir, graba en tu teléfono y escribe en tu agenda; es el ejercicio doble de grabar en el teléfono y de escribir también porque sabemos que al escribir hay una retención en tu cabeza de algo que tú estás haciendo. Recomiendo hacer pausas conscientes, revisar las cosas dos y tres veces, respirar, así como mover el cuerpo, al ser uno que consume información, para que fluya esa energía mucho mejor y tengas la claridad de poder expresar algo”, añadió Nieves.

Antes de finalizar, la también tarotista trajo a la atención que este Mercurio retrógrado responde al eclipse que vamos a tener de luna llena en Virgo el próximo 3 de marzo.