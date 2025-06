Regresa Karmaval, el festival de yoga y bienestar

Según se informó, desde las 8:00 a.m., los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en un universo de experiencias positivas y enriquecedoras. El programa incluye un Master Class que ofrecerá a los participantes la posibilidad de explorar una variedad de disciplinas impartidas por maestros y expertos.

El evento contará con la participación de destacados talentos y maestros, entre ellos: Zulyanille (Sport Coach), Lizelle Arzuaga (Yoga es Comunidad), Lidith Ramos (Forrest Yoga), Elizabeth Sola (Pilates Mat), Laura Leva (Tic Too Thai), Érica García Abergel (One Love, One Flow), Andrea Sofía Alemañy (respira y conecta), Nayda Fernández (Lover en Movimiemto), Vasti Mikal (Vinyasa Flow), Dr. Paulo Torres (Quiropráctico), Paola Díaz (Mobility Flow), Bianca Escotto (Reiki para todxs), Natividad Reyes (Slime Party Workshops), Gisela Rivera y Tristana Vásquez (Yoga para bienestar oncológico), Rafael Augusto (Músico y Compositor), Carla Francesca (Mundo Namaste / Co-fundadora de Karmaval) y otras sorpresas.