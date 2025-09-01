Seis puertorriqueños con síndrome de Down representarán a Puerto Rico en las pantallas de Times Square

Nuevamente, Puerto Rico celebrará con orgullo la participación de seis puertorriqueños con síndrome de Down, cuyas fotos fueron seleccionadas para aparecer en la reconocida Presentación de la Sociedad Nacional del Síndrome de Down (NDSS, por sus siglas en inglés) en Times Square, el próximo 6 de septiembre de 2025, de 9:30 a 10:30 a.m.

Los participantes puertorriqueños son: Mauro Meléndez, Erik González, Christopher González, Valentina Borges, Arianies López y Adenawer Soto.

Sus imágenes, seleccionadas entre más de 2,500 fotografías enviadas a nivel mundial, formarán parte de las más de 500 fotos que se exhibirán en dos pantallas gigantes de Clear Channel (ubicadas sobre el restaurante Dos Caminos en Father Duffy Square) en Times Square, Nueva York, en un evento que será transmitido en vivo por Facebook Live en la página de NDSS.

Esta iniciativa, organizada anualmente por la National Down Syndrome Society (NDSS), busca promover la visibilidad, aceptación e inclusión de las personas con síndrome de Down, resaltando la belleza, fortaleza y cualidades únicas que poseen.

Como parte de la presentación anual de la NDSS, el emotivo video es de una hora de duración e incluye más de 500 fotografías de niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down de los 50 estados y de 11 países alrededor del mundo.

Es así cómo estas imágenes colectivas celebran también la visibilidad e inclusión de las personas con síndrome de Down en uno de los espacios más concurridos y reconocidos del planeta.

Para las familias de los participantes, esta oportunidad representa un momento de profundo orgullo, ya que permite proyectar la voz y la presencia de sus hijos en una de las plataformas más emblemáticas del mundo.

“Para nosotros, ver a nuestros hijos en las pantallas de Times Square significa mucho más que una foto: es el reconocimiento de que forman parte activa de una sociedad diversa e inclusiva. Es un recordatorio de que nuestros niños son capaces, valiosos y merecen un lugar visible en el mundo”, expresaron las familias de los participantes, a través de declaraciones escritas.

La presentación en Times Square no solo será un evento simbólico, sino también un paso firme hacia una cultura de mayor equidad e inclusión, explicaron.

Millones de personas podrán apreciar a través de estas imágenes la riqueza y el valor que aportan las personas con síndrome de Down a la sociedad.

La presentación en Times Square marca el inicio de la tradicional Buddy Walk de la ciudad de Nueva York, que se celebrará en el Naumburg Bandshell en Central Park. Este evento, realizado desde 1995, es el más emblemático del National Buddy Walk Program, el cual promueve la aceptación e inclusión de las personas con síndrome de Down.

