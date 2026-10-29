Alerta para mascotas en Halloween: prevención y recomendaciones

Una celebración segura no requiere involucrar directamente a las mascotas en las actividades. Así lo destaca la veterinaria Karina Rosa, una experta en salud animal que enfatiza en la importancias de respetar sus rutinas, garantizar un espacio de descanso y mantenerlas alejadas de riesgos previsibles son medidas esenciales para proteger su salud y bienestar.

Ante la celebración de Halloween, advierte sobre situaciones que pueden poner en riesgo el bienestar físico y emocional de perros y gatos. Esta veterinaria interna de Royal Canin informa que los disfraces, los dulces al alcance, las decoraciones inseguras, las concentraciones de personas y los paseos nocturnos pueden provocar incomodidad, ansiedad, intoxicaciones, lesiones y emergencias veterinarias.

“Las mascotas tienen necesidades fisiológicas y conductuales propias de su especie que deben respetarse, aun durante las celebraciones. La respiración, la regulación de la temperatura corporal, la movilidad y la posibilidad de refugiarse en un lugar tranquilo no deben verse comprometidas por accesorios, actividades o cambios en su entorno. La prevención comienza por reconocer las señales de malestar y evitar situaciones innecesarias de riesgo”, resaltó en declaraciones escritas.

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Al mismo tiempo, Rosa enfatiza en que un disfraz no es una necesidad del animal y nunca debe imponerse por una fotografía o por una celebración.

“Si limita la ventilación, interfiere con el movimiento, retiene calor o provoca señales de estrés, hay que retirarlo. También debemos anticipar las intoxicaciones por chocolate y otros dulces, y entender que el ruido y las multitudes pueden alterar significativamente a perros y gatos. La prevención es la mejor forma de evitar una emergencia”, amplió.

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