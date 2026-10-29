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Alerta para mascotas en Halloween: prevención y recomendaciones

Una experta veterinaria explica por qué esta festividad puede representar un riesgo para la salud, seguridad y bienestar de los perros y gatos

29 de octubre de 2026 - 11:10 PM

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Evita disfrazar a tu mascota y no le impongas ropa ni accesorios por motivos estéticos. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Una celebración segura no requiere involucrar directamente a las mascotas en las actividades. Así lo destaca la veterinaria Karina Rosa, una experta en salud animal que enfatiza en la importancias de respetar sus rutinas, garantizar un espacio de descanso y mantenerlas alejadas de riesgos previsibles son medidas esenciales para proteger su salud y bienestar.

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Ante la celebración de Halloween, advierte sobre situaciones que pueden poner en riesgo el bienestar físico y emocional de perros y gatos. Esta veterinaria interna de Royal Canin informa que los disfraces, los dulces al alcance, las decoraciones inseguras, las concentraciones de personas y los paseos nocturnos pueden provocar incomodidad, ansiedad, intoxicaciones, lesiones y emergencias veterinarias.

“Las mascotas tienen necesidades fisiológicas y conductuales propias de su especie que deben respetarse, aun durante las celebraciones. La respiración, la regulación de la temperatura corporal, la movilidad y la posibilidad de refugiarse en un lugar tranquilo no deben verse comprometidas por accesorios, actividades o cambios en su entorno. La prevención comienza por reconocer las señales de malestar y evitar situaciones innecesarias de riesgo”, resaltó en declaraciones escritas.

Al mismo tiempo, Rosa enfatiza en que un disfraz no es una necesidad del animal y nunca debe imponerse por una fotografía o por una celebración.

“Si limita la ventilación, interfiere con el movimiento, retiene calor o provoca señales de estrés, hay que retirarlo. También debemos anticipar las intoxicaciones por chocolate y otros dulces, y entender que el ruido y las multitudes pueden alterar significativamente a perros y gatos. La prevención es la mejor forma de evitar una emergencia”, amplió.

Recomendaciones de prevención para Halloween

  • Disfraces y humanización. Evita disfrazar a su mascota y no le impongas ropa ni accesorios por motivos estéticos. Los disfraces pueden dificultar la respiración, la visión, la comunicación o el movimiento, favorecer el sobrecalentamiento y causar estrés. Si el animal se inmoviliza, jadea en exceso, intenta quitarse la prenda o muestra incomodidad, retírela de inmediato. Nunca lo dejes disfrazado sin supervisión.
  • Dulces, chocolates y envolturas. Los chocolates, caramelos, chicles y otros dulces mantenlos en gabinetes cerrados, fuera del alcance de perros y gatos. El chocolate contiene metilxantinas que pueden producir alteraciones gastrointestinales, cardiacas y neurológicas. El xilitol presente en algunos productos sin azúcar puede causar hipoglucemia grave y lesión hepática en perros. Las envolturas y bolsas también presentan riesgos de obstrucción o asfixia.
  • Decoración sin accidentes. Evita telarañas artificiales, hilos, cintas, figuras pequeñas y adornos colgantes que puedan enredarse o ser ingeridos. Mantén cables eléctricos, luces, velas encendidas y objetos punzantes fuera de su alcance. No bloquees sus rutas habituales, el acceso al agua, la cama ni las áreas de descanso.
  • Fiestas, visitantes y ruido. La música elevada, los timbres, los gritos y la entrada constante de desconocidos pueden desencadenar miedo y conductas de escape. Prepara una habitación ventilada y silenciosa con agua, cama y objetos familiares; permite que la mascota se retire sin forzar su interacción con invitados.
  • Paseos nocturnos y tránsito. Si es posible, adelanta los paseos para evitar aglomeraciones y poca visibilidad. De salir de noche, usa correa segura, identificación actualizada y accesorios reflectivos. Vigila el tránsito vehicular, los disfraces que puedan asustarle y los restos de dulces u objetos en las aceras.
  • Actuar a tiempo. Si sospechas ingestión de chocolate, xilitol o algún objeto, contacta de inmediato a un veterinario, incluso si todavía no hay síntomas. No provoque el vómito ni administre remedios caseros sin indicación profesional. Informe qué consumió, cuánto y hace cuánto tiempo.
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HalloweenMascotasPerrosGatos
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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