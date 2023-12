La Navidad es época de paz y alegría, una en la que todo el mundo está dispuesto a reencontrarse y a pasar un buen rato. La felicidad, el color rojo y las películas repetidas inundan día tras día nuestras vidas. Cenas, almuerzos y hasta meriendas navideñas, ya sea con la familia, con la empresa, con los amigos, son parte de las actividades en estos días.

Sin embargo, para algunas personas, estas reuniones pueden suponer un evento muy estresante. Las razones son muchas y variadas. Por ejemplo, en esta época los niveles de ansiedad se disparan, lo que promueve el temor a esos encuentros y, cuando llega el día, podemos hasta enfermar.

De hecho, no es raro que la cena navideña con familiares o amigos se convierta en un problema para nuestra salud mental. Por eso, si no quieres que esta Nochebuena se convierta en un infierno en vez de ser todo lo bueno y divertido que se espera, aquí tienes seis consejos para poner en práctica que te ayudarán a planificar la de este año de forma diferente, y con la salud mental en el punto de mira.

1. Planifica, anticipa, y cuando llegue la hora, a disfrutar.

Si eres tú quien organiza, no te compliques la vida. La cena de Nochebuena o cualquier otro evento durante esta época, no es algo que nos pille por sorpresa. Entonces, ¿por qué existe el estrés de última hora? Porque no planificamos. Una buena práctica es la de crear la lista de la compra (y la de los regalos) y llevarla siempre encima. Así, podrás ir haciendo las compras con más tiempo, cosa que será menos estresante y, cuando llegue el día de la cena, la planificación y la anticipación también serán tus aliados.

♦ Ten preparado todo lo que puedas para que no te toque “trabajar para tus familiares”.

♦ Escoge ayudantes, delega o prepara un menú en que puedas tener preparados los platos con anticipación. Todo vale. Lo más importante es que un evento como este no se convierta en el más estresante del año.

♦ Si es necesario, compra comida preparada. Recuerda que lo más importante de la cena es la convivencia con las personas, no la cena en sí. Y para cuando llegue el momento, pon en marcha todo lo que has anticipado y planificado y se acabaron las preocupaciones.

♦ Ten claro y trata de que tus acompañantes tengan claro también que lo que importa es la compañía, la convivencia y el cómo van a disfrutar la noche. Todo lo demás sólo son cuestiones circunstanciales. Te puede ayudar mucho empezar la velada con unas palabras en que expliques a tus invitados y acompañante tu postura y tu intención de disfrutar de su compañía. Seguramente, ellos piensen igual, y una vez dicho por todos, la noche entera podría ir mejor.

2. Cuidado con el alcohol (especialmente antes de que comience la actividad).

En algunos sitios, las cenas de Nochebuena, las cenas de empresa y en, general, estas reuniones, empiezan con unas copitas antes “para ir calentando motores”. Este rato divertido puede hacer que empieces la velada yendo un poco acalorado. En ese caso, si se te ha ido la mano antes de la comida, puedes encontrarte, además, con el estómago revuelto, sin apetito, o peor, de resaca, pero rodeado de familiares gritones que están empezando a beber, niños jugando, mensaje, etc. Estoy seguro de que no pretendes eso. Recuérdalo antes, a la hora de beber. Además, ten en cuenta que probablemente sigas bebiendo durante o después de la cena. Por eso debes tener cuidado, la solución que te parece buena al principio puede acabar complicándote la noche. En lugar de eso, prepárate, planifica, mentalízate y cárgate de energía positiva.

3. El estrés que viene de afuera, déjalo afuera.

Es posible que estés pasando por una mala racha. De hecho, todo el mundo tiene derecho a pasar malas rachas y a sufrir de cierto estrés de vez en cuando. Sin embargo, poner tu estrés en medio de la mesa navideña no te va a hacer nada bien. Probablemente hagas que algunas de las personas que están en frente piensen que sus problemas son mucho mayores que los tuyos, cosa que seguramente te moleste. Así empieza una espiral que terminará en discusión, o por lo menos, en una mala noche para muchos.

En lugar de eso, intenta llevar una actitud calmada centrada en buscar las cosas buenas de esa situación y disfrutarlas, aunque pienses al principio que lo único bueno de esa reunión es el menú. Con esto no vas a poner fin a tu mala racha, pero al día siguiente serás la misma persona, con la misma situación, pero con un buen rato a tus espaldas. Esta pequeña luz al final del túnel puede ayudarte a coger fuerzas para afrontar la época de mala racha con vistas al futuro. En resumen, intenta disfrutar del aquí y el ahora. Sé que puedes estar pensando que esto es más fácil de decir que de hacer. Tendrás que esforzarte por hacerlo o, al menos, si no quieres que todo el mundo te acabe preguntando qué te pasa, cosa que seguramente sea muy molesto, intenta que no se te note.

Pero ojo, no te estoy aconsejando que finjas estar bien siempre y menos con tu familia. Ese círculo más íntimo de tu red social son un gran apoyo, mucho mayor de lo que la gente se puede pensar. Sin embargo, en estos eventos pueden no estar en su mejor momento. Se distraen, beben, discuten y podrían no ofrecerte sus mejores versiones de sí mismos. Mañana, será mañana.

4. Intenta volverte transparente a las rencillas familiares.

Acabamos de hablar del estrés fuera de la familia. Algunas veces pasa que ese no viene de afuera, sino que es la misma familia la que se convierte en un campo de batalla. Rencillas familiares ha habido desde siempre, y la cena navideña parece que es un momento perfecto para que afloren. Bien sea porque tu cuñado no te cae bien, por aquel día en que tu suegra no te saludó, aquel regalo que te gustó tan poco… Hay mil razones por las que la familia, que debería ser un oasis en el que puedes sentirte protegido, se convierte en el elemento que nos causa la ansiedad.

Sería algo así como “ansiedad familiar”. Puede pasar que te ocurra esto, pero como normalmente no convives con tu familia, no pasa nada. En cambio, durante estas cenas te vuelves a encontrar con esas personas que te generan esos niveles de ansiedad tan altos y que quieres evitar. Un buen consejo para esta situación se acerca bastante al que se acaba de indicar para el apartado anterior: Intenta enfocar la situación de tal manera que te permita disfrutar de lo bueno que puedas ver en ella y mañana, será otro día. A fin de cuentas, ese cuñado que nos cae mal hoy, igual puede caernos mañana, pero habremos salido del paso. Quizás, incluso, esta posición de transparencia pueda hacer que descubramos que no es una persona tan odiosa. Y siempre, si ves que esta situación te va a superar, puedes poner alguna excusa y evitar la reunión.

No pretendo con esto invitar a que evites las cenas de navideñas, pero sí que hay que dejar claro que son eventos que deben despertarnos emociones positivas de felicidad, alegría y reencuentro. Si no es así, quizás deberíamos plantearnos si nos importa más nuestra salud mental o lo que piensen nuestros familiares. Seguramente, si lo explicas con tranquilidad, lo entenderán, que no son tan malos.

5. Evita los temas de conversación polémica.

Este es quizás el consejo más típico para todas las reuniones de esta época. Hay ciertos temas que son conocidos creadores de discusión. Incluso ha sido vox populi durante mucho tiempo que de fútbol, política o religión no se hablaba en las comidas, porque la gente tiene tendencia a acabar discutiendo. Con respecto a esto, no hay mucho que añadir. Simplemente hay temas que, en combinación con el alcohol, la diversidad de opiniones y demás elementos típicos de una reunión familiar, pueden llegar a ser un problema mayor. Estos temas, mejor no tocarlos, o intentar tener buen ojo y dejarlos para otro día. Ten en cuenta que estas con tu familia y amigos.

Si hace falta, un buen ejercicio es crear entre todos una lista de temas prohibidos al principio de la velada. Esto puede incluso ayudar en el caso de que haya niños delante. De hecho, los niños pueden hacer de árbitros y vigilar si se está hablando de alguno de los temas de la lista (a fin de cuentas, los niños no beben), para ayudarnos a parar y dejar el tema para otro día. A mí se me ocurren varios juegos para invitar a los niños en este tema como árbitros, así que sé creativa/o y busca los tuyos. Si crees que nada de esto te puede servir porque tienes una familia poco participativa, sin niños y dispuesta a discutir, y tu objetivo es que tu salud mental no se vea resentida por estos encuentros, simplemente pon el ojo y cuando la discusión se acalore, ve al baño, revisa las fotos familiares o sal al patio.

6. Ten mucho ojo con los comentarios desafortunados, intenta una comunicación no violenta.

El anfitrión lleva semanas planificando la cena, días comprando los ingredientes y horas preparándolos. Para empezar, deja claras tus intenciones. Si tu intención era bromear, tu tono de voz, tu cuerpo y todos los elementos que intervienen en la comunicación deberían dejarlo claro. Así, evitas malentendidos. Estos son muy comunes en este tipo de reuniones y algunas veces, sus consecuencias son fatales. Sé inteligente y evítalos. Intenta dar toda la información que puedas y, sobre todo, dedica una pequeña fracción de tu tiempo a pensar sobre cómo puede afectar lo que vas a decir a la persona o las personas que lo van a oír. En otras palabras, haz uso de una comunicación no violenta.

La comunicación no violenta se basa en centrar el foco de atención en la persona que recibe el mensaje y en cómo va a recibirlo. Es decir, debe importarnos más lo que va a entender el receptor que lo que quiero decir yo como emisor. Con esta información, modularé mi mensaje para que lo que la persona que lo recibe sea exactamente lo que yo quiero emitir y, si he tenido en cuenta sus circunstancias, sus emociones, su estado de ánimo, etc., conseguiré que la comunicación sea más eficiente, y ese receptor me lo agradecerá.

Esta regla básica de la comunicación no violenta también es útil cuando somos nosotros el receptor. En este caso viene bien, como ejercicio, buscar qué ha pretendido decir el emisor, con sus circunstancias y emociones, al decir lo que ha dicho más allá de cómo yo lo he recibido, con mis circunstancias y emociones. Es posible que estemos percibiendo malas intenciones donde no las hay o que un comentario desafortunado, como los que hemos visto al principio, nos esté afectando a nosotros ahora. Si lo sabemos percibir como tal, hará mucho menos daño. También es posible que, haciendo esto, percibamos mejor las temidas indirectas de nuestros familiares y lo tengamos más fácil para poder esquivarlas con, por ejemplo, alguna frase hecha. Con esto, la comunicación en este tipo de eventos puede fluir mucho mejor, y nuestra salud mental saldrá mejor parada de la reunión.

El autor es el director de Clínicas Externas del Sistema de Salud Integrado Panamericano en Caguas, Bayamón, Manatí, San Juan, Cidra, Mayaguez y Ponce.