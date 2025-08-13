¿Cómo ayudar a los niños a retomar el horario de sueño para el año escolar?

Nueva York - Después de un verano de vacaciones y noches tardías, es hora de configurar esas alarmas de regreso a la escuela.Una buena noche de sueño ayuda a los estudiantes a mantenerse concentrados y atentos en clase. Los expertos dicen que vale la pena facilitar que los niños vuelvan a la rutina con el comienzo de un nuevo año escolar.

“No decimos ‘duerman bien’ solo porque sí”, dijo la pediatra doctora Gabrina Dixon, del Children’s National Hospital. “Realmente, ayuda a los niños a aprender y les ayuda a funcionar durante todo el día”.

La cantidad de sueño que los niños necesitan cambia a medida que crecen. Los niños en edad preescolar deben dormir hasta 13 horas. Los preadolescentes necesitan entre nueve y 12 horas. Los adolescentes rinden mejor con ocho a 10 horas de sueño reparador.

Establecer una hora de acostarse más temprano. Las horas de acostarse temprano pueden escaparse durante el verano, ya que los niños se quedan despiertos para fiestas de pijamas, maratones de películas y vuelos largos en avión. Para volver a encarrilarse, los expertos recomiendan establecer horas de acostarse más temprano una o dos semanas antes del primer día de clases o acostarse gradualmente de 15 a 30 minutos antes cada noche.

No coma una comida pesada antes de acostarse y evita la televisión o el tiempo frente a la pantalla dos horas antes de dormir. En cambio, realiza actividades relajantes para reducir la velocidad, como ducharse y leer un cuento.

“Estás tratando de quitarle la carga cognitiva a tu mente”, dijo el doctor Nitun Verma, portavoz de la Academia Americana de Medicina del Sueño. “Sería como si estuvieras conduciendo, estás soltando lentamente el pedal del acelerador”.

Los padres pueden ajustar sus planes de regreso a la escuela según lo que funcione mejor para sus hijos. Nikkya Hargrove adelanta la hora de acostarse de sus hijas gemelas 30 minutos la semana antes de que comiencen las clases.

A veces, sus hijas de 10 años negocian unos minutos extra para quedarse despiertas y leer. Hargrove dijo que esas conversaciones son importantes a medida que sus hijos crecen y abogan por sí mismos. Si se quedan despiertos hasta muy tarde y no tienen la mejor mañana, Hargrove dijo que eso también puede ser una experiencia de aprendizaje.

“Si están aturdidos y no les gusta cómo se sienten, entonces saben, ‘OK, tengo que irme a la cama más temprano’”, dijo Hargrove, autora y dueña de una librería independiente de Connecticut.

Por la mañana, tomar un poco de luz del día sentándose en una ventana o saliendo al aire libre puede ayudar a entrenar al cerebro para que se encienda, dijo Verma.

Acabar con la ansiedad del sueño al regresar a la escuela. La calidad del sueño importa tanto como la duración. Los nervios del primer día pueden dificultar conciliar el sueño sin importar cuán temprano sea la hora de acostarse.

Dixon dice que los padres pueden hablar con sus hijos para averiguar qué es lo que los pone ansiosos. ¿Es el primer día en una nueva escuela? ¿Es el miedo a hacer nuevos amigos? Entonces podrían intentar una prueba de actividades estresantes antes de que comiencen las clases para que esas tareas se sientan menos aterradoras, por ejemplo, visitando la escuela o conociendo a sus compañeros de clase en una jornada de puertas abiertas.

Las semanas previas pueden estar repletas y no siempre es posible preparar una rutina con anticipación. Pero los niños se adaptarán eventualmente, por lo que los expertos en sueño dicen que los padres deben hacer lo que puedan. Después de todo, sus hijos no son los únicos que se adaptan a una nueva rutina.

“Siempre digo: ‘Respira hondo, todo estará bien’”, dijo Dixon. “Y simplemente comience ese horario”.

