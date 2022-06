Desde lo cotidiano hasta en los momentos de adversidad, las lecciones de papá siempre se mantienen vigentes. Por eso hoy, diversos profesionales del bienestar, la gastronomía y la música nos compartieron como un tesoro, aquel que consideran el mejor consejo que les dieron sus padres.

A seguir como hermanos

“La mejor enseñanza recibida de mi padre, cuando yo jugaba baloncesto con unos de mis hermanos y terminábamos peleando, él nos decía que teníamos que hacer como los boxeadores, que peleaban y luego se abrazaban. O sea, a dejas la pelea atrás y seguir como hermanos”.

Sigfredo “Freddy” Rodríguez, fisiólogo del ejercicio y coach de corredores de fondo

Padre: Mario A. Rodríguez Matías

Más que palabra, su ejemplo

“El mejor consejo de mi padre me fue dado con su ejemplo como persona espiritual, noble, generosa y dedicada a su música y a su familia con todo el amor del mundo”.

Ángel “Cucco” Peña, compositor, cantante y director musical

Padre: Ángel Rafael “Lito” Peña

Para adelante siempre

“Su mejor consejo para mí, es seguir siempre hacia adelante, para atrás ni para coger impulso”.

Wilo Benet, chef

Padre: William Benet

Mirada fija en las metas

“Papi siempre nos enseñó a luchar por alcanzar nuestras metas, a nunca rendirnos o conformamos, a ser perseverantes. Nos decía que podíamos llegar a donde quisiéramos, sin importar los obstáculos. Que teníamos que prepararnos y trabajar para alcanzar nuestras metas”.

Dra. Waleska Crespo Rivera, presidenta de la Universidad Central del Caribe

Padre: Roberto Crespo Morales

Abrazadas de la empatía y la misericordia

“Un consejo que me dio mi padre, me preguntan; tantos que me dio con su ejemplo. Tres palabras vienen a mi mente: integridad, empatía y servicio. Integridad y fidelidad a tus principios, así como transparencia y sinceridad en tus actos, aunque no les agrade a todos. Ten empatía y obra como quisieras que lo hicieran contigo. Sirve a tu isla, no importa desde dónde ni cómo; aporta siempre positivamente a nuestro Puerto Rico. Son enseñanzas que practico día a día tanto en lo personal como en lo laboral. Gracias por tanto papi”.

Ivonne Rivera Llavona, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro “De Frente al Alzheimer”

“Mi papá era exigente consigo mismo, de su ejemplo aprendí. Sin embargo, querer la perfección se convierte en un problema. La misericordia hace posible comprender y gestionar errores sin generar señalamientos, juicios o culpa. “Ten misericordia”, me dijo, y lo recuerdo todos los días. Este consejo me ha servido grandemente en mi profesión, relación con mi familia, las personas, y conmigo. Porque todos somos seres humanos”.

Táyna Rivera Llavona, coach de vida, autora y comunicadora.

Padre de ambas: Ángel A. Rivera Rodríguez

Con Dios como centro

“Mi papá ha sido grandemente responsable de inculcar el elemento de espiritualidad en mi vida. El consejo más valioso que me ha dado ha sido que ponga a Dios sobre todas las cosas para que todo me salga bien. Esto ha contribuido grandemente en mi vida pues encuentro en la espiritualidad, la fortaleza y la serenidad para manejar las situaciones que diariamente se presentan. Basado en este consejo he entendido que todo tiene un propósito que trasciende mis experiencias y que a través de lo que vivo Dios va formando mi carácter para lo que se presentará en el futuro”.

Víctor R. Fuentes López, doctor en Audiología y consejero en Rehabilitación

Padre: Antonio Fuentes

Servicial con los semejantes

“Mi padre, Orlando Ríos, me enseñó a ser siempre honesta, trabajadora, fiel a mis principios, compasiva y una servidora de mis semejantes”.

Ilka Ríos, rectora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico