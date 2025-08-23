Opinión
23 de agosto de 2025
87°bruma
Estilos de vidaFamilia
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La planta que todos deberían tener: experta revela los poderes ocultos de la lengua de suegra

La arquitecta y experta en decoración Laura Cardona destacó las ventajas de incorporarla en los espacios del hogar

23 de agosto de 2025 - 9:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lengua de vaca o lengua de suegra
Lengua de vaca o lengua de suegra. (El Nuevo Día)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La lengua de suegra es una planta ornamental, conocida también comoSanseviera trifasciata, la cual suele ser muy popular para la decoración de algunos espacios gracias a su resistencia a la mayoría de ambientes. Sin embargo, su particular aspecto y fácil cuidado, no son las únicas características que la hacen la favorita de muchas personas, ya que también es perfecta para proteger los hogares de las malas energías.

Frente a esto, Laura Cardona, arquitecta y experta en decoración, compartió hace algunos días un video en sus redes sociales para explicar las razones por las que esta planta ayuda a purificar los lugares. “No importa cómo la llames. Esta planta es mucho más poderosa de lo que parece”, señaló la profesional en la publicación, haciendo referencia a que en muchas culturas la lengua de suegra actúa igual que un escudo.

En la grabación de su cuenta de Instagram también se puede escuchar a Cardona decir: “Bloquea las malas vibras, protege el espacio y ayuda a mantener la energía del hogar clara y equilibrada”. “Hay algo muy poderoso, cuando el ambiente está muy cargado, esta planta lo absorbe todo. Puede empezar a secarse, enfermarse o morir, como si tomara ese peso energético para que vos no lo hagas”, agregó en el clip.

Detalles que van más allá de lo espiritual

En la publicación, la arquitecta también mencionó que la lengua de suegra demuestra su fuerza interior y propiedades, las cuales “tienen sustento científico” por agencias importantes. “La NASA la incluyó en su famoso estudio de plantas purificadoras de aire. La Sanseviera ayuda a eliminar toxinas como el benceno y el formaldehído, liberando oxígeno durante la noche”, resaltó en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, la experta en decoración recomendó colocar la planta dentro de los dormitorios o en otros lugares del hogar como la entrada principal, ya que, según ella, sus hojas mantendrán el espacio libre de malas vibras. “Si sentís que tu casa necesita un pequeño guardián verde, esta es la señal”, concluyó la profesional en redes sociales, donde indicó que algunas matas tienen el poder y la capacidad de absorber la energía pesada de las visitas.

ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
