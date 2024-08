“Mrs. Lily”, la maestra de Naranjito que a sus 92 años sigue dando clases a estudiantes y padres

La maestra de Naranjito no conoce otro verbo que no sea enseñar. Por sus manos han pasado distintas generaciones de puertorriqueños y de dominicanos que se han enriquecido de sus enseñanzas. Su meta desde que comenzó como maestra en el sistema educativo de Puerto Rico en la década de 1950 ha sido la misma: que los niños dominen por completo las destrezas de escritura y lectura.

“Empecé en la escuela elemental con esas destrezas que sé que funcionan porque esto se trata de vocabulario desde que se nace. Lo primero que hay que educar es a los padres y de ahí es que nace lo que yo le llamó Método Ecléctico Lily que coloqué las destrezas en orden. Las etapas del lenguaje son escuchar, observar, hablar, leer y escribir y desde ahí es que nacen estas destrezas. No fue hasta el 1970 que le di ese nombre y es lo que he hecho todos estos años. Por eso es que llevé esto a la región de Caguas y le solicité a Departamento de Educación tener una coordinadora en cada región educativa con este sistema y he podido ir Estados Unidos y a República Dominicana para dar talleres. En República Dominicana estuve enseñando a cientos de niños que aprendieron a leer y escribir”, sostuvo Rivera, quien se desempeñó por más de 30 años en el sistema público del país, luego estuvo otros años en colegios y privados.