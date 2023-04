El autismo -un trastorno del neurodesarrollo que ocurre en la etapa de la niñez temprana y transcurre por el resto de la vida-, es el impedimento con mayor crecimiento porcentual en los pasados diez años escolares en Puerto Rico. De hecho, en el año escolar 2021-2022 representó el 8.46% de la matrícula servida (7,575 de 89,491), lo que contrasta con el total de la matrícula para el año escolar 2012-2013, que representaba el 2.64% (3,434 de 30,212).

Son solo algunos de los datos que se recogen de un análisis de la Alianza de Autismo de Puerto Rico (AAPR) de la matrícula servida por Educación Especial para esos años. De ahí la importancia de “fortalecer y garantizar efectividad en la transición de Educación Especial a Rehabilitación Vocacional”, señala la directora ejecutiva de AAPR, Joyce Dávila, madre de Verónica, una joven de 23 años con autismo severo.

Cabe destacar que los trastornos del espectro autista (TEA) son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro, según publican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), donde también se indica que “las personas con TEA con frecuencia tienen problemas con la comunicación y la interacción sociales, y conductas o intereses restrictivos o repetitivos”.

“El autismo ocupa la quinta posición considerando la matrícula servida por Educación Especial los pasados diez años escolares. Pero con los datos disponibles, no es posible identificar si hay personas diagnosticadas con autismo incluidos bajo otros impedimentos”, advierte Dávila, quien destaca que, debido a que abril es el mes de concienciación del autismo, la AAPR quiere enfatizar en “ponerle cara a la condición”.

La también es especialista en deficiencias del desarrollo e intervención temprana, precisa que la consigna de para este año es “Visibilicemos el autismo”, para identificar y tratar a las personas que tienen esta condición “educarnos y orientarnos de cómo tratarlas e incluirlas en la población”.

Se trata, además, de una población que en los últimos diez años ha crecido exponencialmente, señala Dávila. Por ejemplo, dice que hoy día, uno de cada 30 niños que nace es diagnosticado con autismo, según estadísticas de los CDC. Mientras que hace 20 años, era uno en 2,500. Sin embargo, Dávila hace la salvedad de que en Puerto Rico no hay estadísticas fidedignas y que más bien se extrapolan de las de Estados Unidos.

De la misma forma, señala que se trata de una población que tiene muchas necesidades, pero que se convierte en una “gran crisis” después que terminan sus estudios de escuela superior o llegan a los 21 años. “Al terminar la escuela hay un vacío de servicios. No hay absolutamente nada para ellos, pero no es porque no haya leyes, es que el gobierno está incumpliendo con la ley”, denuncia Dávila, tras mencionar la Ley para el Bienestar, Integración y Desarrollo de las personas con Autismo, Ley BIDA (2012), que identifica las áreas de necesidad, propone y establece planes estratégicos para atenderlas en todos los foros correspondientes.

Daisy González con su hijo José Díaz González, de 26 años, quien es paciente de autismo. (Suministrada)

“El Departamento de Familia nunca ha hecho nada por cumplir con la ley y llevamos 11 años de una ley que es letra muerta en muchas de sus áreas porque ninguna agencia del gobierno ha cumplido con ella, ni Salud, ni Educación ni Rehabilitación Vocacional. Lo único que se ha conseguido de esa ley es los planes médicos, que algunos cubren algunas cosas y otros no”, explica Dávila sobre la situación real de la población de adultos con autismo y resalta que ahora mismo hay un pleito de clase en el Tribunal federal por el incumplimiento con la ley BIDA.

En ese sentido, Dávila recuerda que las personas con autismo requieren de mucha rutina y estructura en su diario vivir. “Cuando no la tienen se deprimen, se ponen obsesivos o agresivos porque no tienen nada que hacer. En Estados Unidos cuando estos jóvenes salen de la escuela van a programas diurnos en los que tienen una serie de actividades. En Puerto Rico eso no existe”.

Una lucha sin fin

Daisy González, miembro fundador de la Alianza de Autismo y madre de José, un joven de 26 años con el trastorno, coincide con los planteamientos de Dávila y resalta que vive en carne propia la falta de servicios para los jóvenes con autismo que son mayores de 21 años.

La madre enfatiza en la gran necesidad que tienen las familias de estos jóvenes que se quedan sin ningún tipo de ayuda cuando llegan a la mayoría de edad.

“Los retos de la población adulta con autismo, diversidad funcional y retos múltiples van más allá de crear conciencia social, se necesitan servicios adecuados y voluntad para la creación de estos espacios por parte del gobierno”, enfatiza González, tras indicar que la iniciativa VADPA (Voces Pro Vida Asistida Digna para Personas con Autismo) promueve una petición en la que se le solicita al gobierno de Puerto Rico la creación de un estudio de la población con diversidad funcional en la isla y sus necesidades (https://tinyurl.com/y7v7f5u9).

De hecho, denuncia que conseguir servicios acordes con las necesidades del individuo con autismo -sobre todo si es adulto-, es casi imposible. “Por eso los padres nos hemos lanzado al reto de crear alternativas recreativas, de apoyo y alivio para esta población y sus cuidadores primarios”.

“Es importante que apoyemos a cada una de estas organizaciones especialmente aquellas que tienen como norte la creación de proyectos para la etapa adulta. Nuestra población necesita servicios adecuados a su etapa de vida”, reitera González, quien ha visto en su hijo un “proceso de regresión” debido a que no tiene un programa estructurado, tal y como lo tenía cuando estaba en la escuela.

“Hemos tocado puertas (buscando ayuda) en Rehabilitación Vocacional y en el Departamento de Salud para empezar un proceso de orientación, pero no hemos recibido respuesta”. También escribió a la oficina del gobernador, Pedro Pierluisi, pero tampoco ha tenido contestación. Y aun con la experiencia que ha adquirido y las herramientas que ha desarrollado “tocando puertas”, los recursos “no llegan”, afirma González, quien pone el ejemplo de los servicios de apoyo y vida independiente que, en su caso, su hijo no ha podido usar.

“Por ejemplo, uno de los requisitos es que la persona sea capaz de viajar y, si no es capaz de tomar un transporte público y llegar hasta el lugar, pues se descalifica del programa. Yo podría llevarlo, pero no es lo que el programa requiere”, explica González, quien comenzó esta lucha cuando su hijo José tenía 3 años y ya tiene 26.

“Me preocupa que algún día mi hijo quede al desamparo del sistema, que no haya un proceso uniforme para que él pueda tener una vida digna. Eso nos preocupa a todas las madres, no solamente a las que tenemos hijos con autismo, sino también otros grupos, como la comunidad con Síndrome Down, discapacidad intelectual o poblaciones con retos múltiples”, agrega González, tras reiterar la necesidad de estudios “porque hay muchas necesidades en común que se pueden atender”.

Madres solas ante el sistema

Según Joyce Dávila, muchas madres se quedan solas cuando hay un diagnóstico de autismo en la familia. “En muchos casos los padres desaparecen, no pagan pensión y no tienen consecuencias. Más del 90% de las madres en Estados Unidos (que es donde hay estadísticas) son madres solas. En Puerto Rico, aunque no hay estadísticas, está sumamente claro para nosotras porque lo vemos todo el tiempo (que están solas)”.

La directora ejecutiva también destaca que el autismo es cuatro veces más común en los varones “y tienes una mamá de 5′5′' de estatura con hijo de 5′11′' o seis pies y 200 libras que se descontrola, que tiene sus crisis” y hasta puede pegarle a la madre. Afirma que es algo común entre niños con autismo severo “que son los más”, aunque los que son de alto rendimiento también tienen unas necesidades.

“Los que tienen condiciones concomitantes o comórbidas son los más complicados y son, por lo menos, el 40% de esa población con autismo severo. Son madres que están bregando con esos muchachos, sin un cuido y sin un respiro”, se lamenta Dávila, quien sabe que muchas madres viven aterradas de que su hijo se gradúe porque llegó a la edad (en la que ya no tiene otras opciones).

Por eso, González propone que los municipios ayuden de alguna forma. “Actualmente existen servicios de apoyo para cuidados de personas adultas mayores con condición como alzhéimer y otras patologías. Me parece que como país debemos de observar las oportunidades e identificar recursos para esta población”.

En ese sentido, la Alianza de Autismo también ha dado pasos para apoyar a las familias. Uno de ellos es el Proyecto METAA: Misión Empresarismo y Trabajo para Adolescentes y Adultos con Autismo, de vida asistida para adultos con autismo. Este año, por ejemplo, los fondos de la venta de unas camisetas creadas por el artista muralista Nepo (https://instagram.com/nepoart), además de polos y gorras, serán para ese proyecto, que se pueden adquirir a través de www.alianzaautismo.com. Para detalles de la hoja de orden y órdenes grupales, puedes acceder a www.alianzaautismo.org. Si necesitas asistencia, puedes comunicarte a las siguientes direcciones de correo electrónico: eludi.aapr@gmail.com o alianzautismo@gmail.com.

“Solicitamos a todos a que se unan a nuestra campaña anual para visibilizar el autismo y recaudar fondos con la compra de camisetas a beneficio de la Alianza de Autismo de Puerto Rico para seguir nuestra labor en pro de las personas con autismo, familias y cuidadores” exhorta Dávila, quien también invita a los grupos comunitarios, empresas y escuelas a que celebren un “Casual Day” durante este mes para de esta forma “visibilizar la población con autismo, seguir luchando por sus derechos y servicios de esta población en la isla”.

Servicios necesarios

Ejemplos de proyectos que, según Daisy González, se necesitan:

Centro de cuidado diurno: Que ofrezca servicios sociales y asistenciales y de ayuda propia a personas con discapacidad múltiple, mayores de 21 años; que se realicen actividades motrices, culturales, recreativas, manualidades, entre otras, con el propósito de fomentar su integración, inclusión y convivencia social. Al mismo tiempo se espera la creación de un Centro/Lugar/Organización, que sirva de “centro laboratorio” para brindar experiencia profesional a estudiantes de Enfermería, Trabajo Social, Educación, Ciencias del Ejercicio, Psicología y de Sistemas de Justicia, entre otros.

Programa de Respiro: Para ayudar a las familias en su atención a las personas con diversidad funcional proporcionándoles un servicio que les permita disponer de momentos de descanso, ocio, tiempo libre o ante situaciones de necesidad que se puedan producir de manera inesperada.

Hogares de Larga Duración: Para prestar servicios de vida asistida digna para personas con autismo que necesitan supervisión y apoyo 24/7 en el momento que sus padres o cuidador primario ya no pueda cuidarles.