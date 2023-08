Es una dolorosa situación por la que ningún niño o niña debería pasar. Pero diariamente, en Puerto Rico se reporta alguna modalidad de maltrato de menores y abuso sexual infantil. En estos días, desafortunadamente, se reportó la tragedia de una adolescente de 13 años que fue llevada sin vida al CDT de San Sebastián por su violador de 27 años. Al igual el de una menor de Lajas, agredida sexualmente desde los 13 años por su padre, Alexis Alicea Torres, a quien también embarazó y que hoy es madre de un bebé de un año, ambos bajo la protección del Departamento de la Familia.

Noticias devastadoras que indignan cuando se dan a conocer. Sin embargo, se estima que por cada caso que sale a luz pública o que es atendido por las agencias pertinentes, hay hasta una decena más que no se reporta. Se debe entender, además, que es una situación grave que puede pasar en cualquier familia, no importa su condición social o económica.

Según se ha publicado en El Nuevo Día, en marzo de este año las víctimas menores de 17 años ascendieron a 103, lo que representa un 84% de los incidentes de incesto, violación, actos lascivos y demás agresiones registradas ese mes en las 13 regiones policíacas de la isla, de acuerdo con las estadísticas más recientes de la Unidad de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores.

PUBLICIDAD

¿Qué podemos hacer? ¿Por qué es importante detectar a tiempo cualquier maltrato o abuso sexual? ¿Cuáles son las señales que pueden alertar de abusos contra nuestros niños?

Para la doctora Linda Laras, ginecóloga forense y fundadora del Centro Salud Justicia, organización sin fines de lucro donde ayudan a víctimas de agresión sexual, actualmente se identifican mejor estas situaciones, “pero todavía nos falta mucho” para disminuir o erradicar estos crímenes. Y, aunque hay más educación y se están reportando más, dice que todavía ella ve “situaciones donde pienso que es algo obvio y la persona no se ha dado cuenta”. También señala que hace falta mejorar el manejo interagencial de estos casos “para asegurarnos de que esa víctima no se pierda” entre todos los servicios que se ofrecen. “Ahí es que muchas veces entran las organizaciones sin fines de lucro, pero no damos abasto”.

Por eso es importante que los padres desarrollen una relación de confianza con sus hijos y les crean cuando hablen de algún tipo de maltrato o abuso. Una situación que, por diversos factores, no necesariamente pasa.

“A veces tenemos custodios que fueron víctimas. Otras que, por su crianza religiosa, les cuesta creer que eso puede pasar. Por ejemplo, no pueden creer que un pastor de su iglesia agrede a un menor y cuando este le dice que no quiere ir, en vez de preguntarle qué le pasa, lo obligan a ir. A veces no nos damos ni cuenta de que ponemos a los menores en situaciones vulnerables por no escuchar o no darles el espacio (de que hablen)”, advierte la doctora Laras, quien recuerda el caso de una menor que hablaba de monstruos de otro planeta que “venían y le hacían cosas”.

PUBLICIDAD

“El depredador busca la oportunidad y a la víctima más vulnerable, así como las circunstancias que le favorezcan para abusar”, denuncia la especialista, tras resaltar que muchas veces se les dice a los menores que deben hacer todo lo que, por ejemplo, un adulto o familiar le pida que haga. Peor aún, no aceptan que quiera explicar por qué no lo quiere dar un beso a un familiar o por qué no quiere quedarse en determinada casa, sea del abuelo, un tío o un familiar cercano.

“Es muy importante saber escuchar a los menores y tratar de entender lo que dicen”, recomienda Laras. Por ejemplo, explica que, si una niña le dice a su mamá que su papá, un tío o un familiar la tocó o hizo algo que no le gustó, la reacción no puede ser gritarle y poner en duda lo que dice “porque de inmediato se va a callar debido a que entendió que hizo algo mal”.

“Son situaciones muy complejas, pero ayudaría mucho mejorar la educación sexual, que los niños conozcan las partes de su cuerpo y que le hablemos de las realidades de la vida”, aconseja la ginecóloga forense.

A continuación, la doctora Linda Laras ofrece algunas de las señales de alertas que se deben tener en cuenta:

Posibles señales de abuso sexual en menores de 0 a 11 años

♦ Cambios en las emociones

1. Parece asustado o muestra signos de ansiedad, depresión en la primera infancia, depresión en edad escolar o depresión preadolescente.

2. Es más silencioso o distante de lo habitual.

3. Llora sin razón obvia.

PUBLICIDAD

4. Comienza a mojar la cama o ensuciar sus pantalones.

5. Hace preguntas como “¿la gente tiene que guardar secretos?”.

6. Es agresivo o parece enojado sin razón obvia.

7. Dice que le duele la cabeza o la barriga y no parece haber una causa física.

8. Comienza a tener pesadillas.

9. Se apega más de lo usual.

10. Rechaza a las personas a las que antes se acercaba.

♦ Cambios en el comportamiento

1. No está interesado en jugar o tiende a evitar lugares o personas en particular.

2. Muestra un comportamiento sexual dañino.

3. Tiene problemas para dormir.

4. Come más o menos de lo normal y está aumentando o perdiendo peso.

5. Le va peor en la escuela.

6. Es reacio a cuidar su cuidado personal e higiene.

7. Comienza a comportarse como un niño más pequeño.

♦ Signos físicos

1. Hinchazón o enrojecimiento en el área genital.

2. Dolor al ir al baño.

3. Dificultad para caminar o sentarse.

4. Moretones en partes blandas de su cuerpo, como nalgas o muslos.

5. Síntomas de una infección urinaria, como ardor al ir al baño.

6. Síntomas de una infección de transmisión sexual, como secreción del pene o la vagina.

Posibles señales de abuso sexual en adolescentes

♦ Cambios en el comportamiento

1. Se viste diferente.

2. Tiene ropa, zapatos, bolsos, joyas o productos electrónicos de una fuente desconocida.

3. Está mostrando un comportamiento o involucrándose en un comportamiento sexual de riesgo.

4. Toma más riesgos, usa drogas y alcohol, causa daño a otros y se autoagrede.

PUBLICIDAD

5. Conduce erráticamente.

6. Pasa mucho tiempo en línea, computadora, iPad, etc y es reservado sobre las comunicaciones en línea.

7. Está comiendo más o menos.

8. Tiene problemas para dormir.

♦ Cambios en la escuela y la vida social

1. Pasa más tiempo de lo habitual solo/a.

2. Ha cambiado sus grupos de amistad.

3. Evita personas o lugares particulares, como la casa de un amigo o un grupo deportivo.

4. Evita actividades o eventos que antes disfrutaban o hace preguntas como “¿tengo que ir a la música hoy?”.

5. Le va menos bien en la escuela o solo se focaliza en la escuela, quedándose tarde en la escuela.

♦ Signos físicos

1. Hinchazón o enrojecimiento en el área genital.

2. Dolor al ir al baño.

3. Dificultad para caminar o sentarse.

4. Moretones en partes blandas de su cuerpo, como nalgas o muslos.

5. Síntomas de una infección, como ardor al ir al baño, picazón.

6. Síntomas de una infección de transmisión sexual, como secreción del pene o la vagina.

7. Pérdida de la menstruación.

8. Quejas de dolor de cabeza y abdominal sin poderse diagnosticar causa.

Más información

♦ Si necesitas orientación o ayuda, puedes llamar o enviar un mensaje de texto a la línea de orientación del Centro Salud Justicia al (787) 337-3737.

♦ Si conoces algún caso de negligencia o maltrato contra menores, adultos mayores o adultos con discapacidad, puede llamar a la Línea de Maltrato de Familia, las 24 horas, al (787) 749-1333.

♦ Línea de Orientación a Víctimas de Delitos Sexuales de la Policía de Puerto Rico 787-343-0000

PUBLICIDAD

♦ Línea de Ayuda (24/7) del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación del Departamento de Salud: (787) 765-2285