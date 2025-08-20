Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
20 de agosto de 2025
81°despejado
Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

10 beneficios de la manzanilla comprobados por la ciencia: salud digestiva, sueño y defensas

Esta planta es una gran aliada a la hora de aliviar las náuseas y vómitos

20 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cuenta con propiedades para calmar y aliviar la tos. (Shutterstock.com)
El té de manzanilla cuenta con propiedades para calmar y aliviar la tos. (Shutterstock.com)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La manzanilla es una planta medicinal que sirve para tratar varias enfermedades, como lo son la ansiedad, el insomnio, los problemas digestivos y cólicos menstruales, entre otros; además, tiene propiedades cicatrizantes, según el portal ‘Tua Saúde’.

RELACIONADAS

Su nombre científico es Matricaria recutita y la parte más utilizada es la flor, ya que esta se emplea en infusiones, inhalaciones, baños de asiento y compresas. Es una de las hierbas medicinales más antiguas que hay, de acuerdo con el sitio mencionado anteriormente.

Su consumo crece cada día más debido a los compuestos activos que contiene, los cuales son de gran beneficio para el organismo, siempre y cuando su ingesta sea con responsabilidad.

Estos son algunos de los beneficios que tiene la manzanilla

1. Molestias digestivas

Son muchas las propiedades que tiene esta planta. Un estudio publicado en ‘Molecular Medicine Reports’ mostró que el extracto de manzanilla puede reducir la inflamación intestinal, aliviando las molestias del tracto digestivo.

Debido a que contiene flavonoides, ácidos fenólicos y bisabolol, que son de gran ayuda a la hora de prevenir la distensión abdominal y los gases.

El síndrome de intestino irritable
Reduce la inflamación intestinal, aliviando las molestias del tracto digestivo.

2. Propiedades sedantes y ansiolíticas

Según una investigación realizada por la Universidad de Michigan, la manzanilla actúa sobre el sistema nervioso central, aportando calma y favoreciendo el control del estrés, lo que contribuye a una mejor calidad de sueño.

Aporta a la calma y favorece el control del estrés.
Aporta a la calma y favorece el control del estrés. (Shutterstock)

3. Reducción de la inflamación

La Universidad Nacional Kharkov Karazin de Ucrania explicó que la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias que son de gran beneficio tanto para el aparato digestivo como para las vías respiratorias.

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante del COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias. (Shutterstock)
Tiene propiedades antiinflamatorias para las vías respiratorias.

4. Ayuda al descanso nocturno

Algunos estudios han demostrado que, en adultos mayores y en madres primerizas, su consumo regular ayuda a regular el sueño y reduce la sintomatología depresiva leve.

Es recomendable irse a la cama a la misma hora todos los días y descansar entre siete u ocho horas cada día. (Shutterstock)
Su consumo regular ayuda a conciliar el sueño.

5. Prevención de cólicos biliares

Debido a los efectos antiespasmódicos y sedantes que tiene la manzanilla, favorece la expulsión de la bilis y previene las molestias hepáticas, según el portal ‘Tua Saúde’.

Favorece la expulsión de la bilis y previene las molestias hepáticas.
Favorece la expulsión de la bilis y previene las molestias hepáticas. (Shutterstock)

6. Estimulación hepática y detoxificación

La manzanilla contiene flavonoides, los cuales promueven la protección hepática y ayudan a normalizar los procesos de desintoxicación del hígado, de acuerdo con la Universidad Nacional Kharkov Karazin.

Ayuda a normalizar los procesos de desintoxicación del hígado.
Ayuda a normalizar los procesos de desintoxicación del hígado. (Shutterstock)

7. Refuerzo inmunológico

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, esta planta tendría un efecto positivo sobre la regulación inmunitaria, previniendo enfermedades infecciosas.

(Foto: Shutterstock.com)
Tiene un efecto positivo sobre la regulación inmunitaria, previniendo enfermedades infecciosas.

8. Ayuda a la salud ocular

Otro de los beneficios que tiene la manzanilla es que se pueden utilizar compresas para aliviar irritaciones en los ojos, pero debe ser de manera prudente y bajo supervisión de un especialista, ya que en personas puede causar reacciones adversas.

Ayuda a aliviar irritaciones en los ojos, al usarse como compresa fría.
Ayuda a aliviar irritaciones en los ojos, al usarse como compresa fría. (Archivo)

9. Reducción de náuseas y vómitos

La infusión de manzanilla contribuye a disminuir la irritación del estómago, calmando las náuseas y vómitos.

Calma las náuseas y vómitos. 
Calma las náuseas y vómitos.  (Shutterstock)

10. Alivio de la garganta irritada

Debido a su acción antiinflamatoria y sedante, reduce el dolor de garganta y molestias asociadas al resfriado y gripe, de acuerdo con la información de los Institutos Nacionales de Salud.

Los signos y si´ntomas pueden incluir dolor de garganta persistente.
Reduce el dolor de garganta y molestias asociadas al resfriado. (Shutterstock)

Tags
manzanillaAnsiedadInsomnioRemedios caserosPlantas
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 20 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: