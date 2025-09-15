Opinión
15 de septiembre de 2025
88°lluvia moderada
Estilos de vida
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“De 0 a 5K por Alejandra”, un carrera a beneficio de una víctima de un accidente

Se trata de la primera carrera 5k de la empresa Gómez Hermanos Paulson

15 de septiembre de 2025 - 9:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La niña completó el medio maratón en un tiempo de 2:43:31. (Thinkstock)
La carrera “De 0 a 5K por Alejandra” es dirigida a toda la familia, caminantes y corredores.
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La empresa Gómez Hermanos Paulson (GHP) anunció la celebración de su primera carrera 5K que se llevará a cabo el domingo, 28 de septiembre de 2025.



En esta primera edición, el evento, que lleva por nombre “De 0 a 5K por Alejandra”, tiene como objetivo la recaudación de fondos a beneficio de la recuperación de la hija de una compañera del equipo de trabajo de Gómez Hermanos Paulson, tras un lamentable accidente vehicular en el que se vio afectada como peatón.

Víctor Gómez III, presidente de Gómez Hermanos Paulson, expresó que “esta primera edición de nuestra carrera 5K surge de un evento que, sin duda, fue inesperado y lamentable, pero que nos ha unido como empresa y compañeros. Esto nos ha hecho más conscientes de la necesidad de crear iniciativas que nos permitan, año tras año, ayudar a otras familias o entidades que estén pasando por situaciones de dificultad”.

La carrera “De 0 a 5K por Alejandra”, dirigido a toda la familia, caminantes y corredores, a las 6:30 a.m. comenzará desde la playa del Escambrón y culminará en el mismo lugar.

Para garantizar un acceso cómodo y eficiente, los participantes podrán estacionar en el lote adyacente a la playa del Escambrón desde las 5:00 a.m.

De 0 a 5k por Alejandra saldrá desde la playa del Escambrón en San Juan.
De 0 a 5k por Alejandra saldrá desde la playa del Escambrón en San Juan. (Suministrada)

Las inscripciones están abiertas a través de la página electrónica de Mi Carrera PR, a través de este enlace, en el que también podrás acceder a más información de la carrera, logística e inscripciones.

Gómez Hermanos Paulson aspira a que esta primera carrera sea la primera de muchas, y que se convierta en una plataforma que sirva el propósito de respaldar distintas causas benéficas y fortalecer el compromiso social de la empresa, a la vez que promueve la salud física y mental de sus equipos de trabajo a través del deporte.

“Queremos invitar a nuestros empleados, familiares, amigos y al público en general a sumarse a esta carrera solidaria. Cada paso que demos juntos nos acerca a marcar una verdadera diferencia en nuestras comunidades”, concluyó Gómez III.

ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas Rodríguez
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
