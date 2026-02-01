Febrero repleto de carreras: ¡Aquí los eventos 5k, 6k y 10k para este mes!

1 / 9 | Regalos ideales para los amantes del "running" . El reloj Garmin Forerunner® 570 – en su versión 42mm para muñecas más pequeñas o 47 mm con pantalla AMOLED-, tiene una tecnología de visualización que tiende a mostrar colores más vibrantes, altos niveles de contraste y negros profundos. Ofrece GPS multibanda para alta precisión, y funciones de entrenamiento como Garmin Coach y preparación para entrenar, además de incluir un altavoz y micrófono para llamadas y métricas de salud como el informe nocturno, y un nuevo sistema operativo que mejora la experiencia de usuario. (Garmin) - Suministrada