Febrero repleto de carreras: ¡Aquí los eventos 5k, 6k y 10k para este mes!
Ya sea caminar, trotar o correr, la mayoría de estos eventos te dan la experiencia y satisfacción de cruzar una meta y obtener una medalla
1 de febrero de 2026 - 11:10 PM
Caminar, trotar o correr son una de las actividades físicas más elegidas al ser opciones accesibles, económicas y fáciles de incorporar a la rutina diaria.
Aunque estas prácticas han sido parte del estilo de vida de muchas personas, cabe destacar que durante el último año en Puerto Rico, se han sumado cientos y cientos de personas, que buscan ganar salud, bienestar y retarse a sí mismos.
Por eso, mes a mes te ofrecemos un listado de eventos de running, que se llevan a cabo en diversas partes de la isla, y que te dan la experiencia y satisfacción de conquistar millas, cruzar una meta y obtener una medalla. ¡Aquí alunas para este mes de febrero, que está colmado de carreras!
Fecha: domingo, 1 de febrero de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Frente a Coliseo Inmaculada Concepcion, Manatí
Fecha: domingo, 1 de febrero de 2026
Hora: 4:30 p.m.
Lugar: Calle Arizmendi, Colegio IMEI, San Juan
Fecha: domingo, 1 de febrero de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: 859 Ave. Muñoz Rivera, Río Piedras
Un evento sin fines de lucro cuyos fondos irán destinado a dos grandes causas: La Fondita de Jesús, que ayudando a personas sin hogar, y Luna Vet Help, que rescata y cuida a animales en necesidad.
Fecha: domingo, 1 de febrero de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: La Guancha, Ponce
Fecha: sábado, 7 de febrero de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Lugar: Canóvanas
Fecha: sábado, 7 de febrero de 2026
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: San Sebastián
Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026
Hora: 6:00 a.m.
Lugar: Plaza Las Américas, San Juan
Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Lugar: Santa Isabel
Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026
Hora: 6:30 a.m.
Lugar: Puente Atirantado, Naranjito
Inscripción: Sold out
Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Fraternidad Nu Delta Chi, Aibonito
Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Parque Litoral, Mayagüez
Fecha: sábado, 14 de febrero de 2026
Hora: 6:00 am
Lugar: Salida y llegada en el Escambrón, San Juan
Evento libre de costo para todo público. Será el primer encuentro de embajadoras y embajadores de la edición del 2026 de Kilómetros de Cambio.
Fecha: 15 de febrero de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Balneario Municipal de Rincón
Fecha: sábado, 21 de febrero de 2026
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Ponce Lineal, de Ponce
Fecha: 15 de febrero de 2026
Hora: 4:30 p.m.
Lugar: Piletas Soller, Lares
Inscripción: Serán el mismo día del evento, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
Fecha: 15 de febrero de 2026
Hora: 4:30 p.m.
Lugar: Sector Sabana Hoyos, Coamo
Inscipción: MyRaceResult
Fecha: sábado, 21 de febrero de 2026
Hora: 7:00 a. m.
Lugar: La Marginal, Arecibo
Fecha: sábado, 21 de febrero de 2026
Hora: 7:00 a. m.
Lugar: Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, San Juan
Inscripción: Eventivate
Los recaudos irán destinados al fondo de becas estudiantiles de la Inter Metro.
Fecha: domingo, 22 de febrero de 2026
Hora: 6:30 a.m. (10k) y 6:50 a.m. (5k)
Lugar: Balneario Punta Salinas, Levittown, Toa Baja
Inscripción: 10kllanero.com
Fecha: domingo, 22 de febrero de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Adjuntas
Fecha: domingo, 22 de febrero de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Isabela (Antigua Terraza de Raúl)
Este evento apoya directamente al Hogar Infantil Jesús Nazareno.
Fecha: domingo, 22 de febrero de 2026
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Arecibo
