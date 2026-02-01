Opinión
Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Febrero repleto de carreras: ¡Aquí los eventos 5k, 6k y 10k para este mes!

Ya sea caminar, trotar o correr, la mayoría de estos eventos te dan la experiencia y satisfacción de cruzar una meta y obtener una medalla

1 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la zona del Puente Atirantado de Naranjito se han realizado diversas carreras. (Rosario Fernández)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Caminar, trotar o correr son una de las actividades físicas más elegidas al ser opciones accesibles, económicas y fáciles de incorporar a la rutina diaria.

Aunque estas prácticas han sido parte del estilo de vida de muchas personas, cabe destacar que durante el último año en Puerto Rico, se han sumado cientos y cientos de personas, que buscan ganar salud, bienestar y retarse a sí mismos.

Por eso, mes a mes te ofrecemos un listado de eventos de running, que se llevan a cabo en diversas partes de la isla, y que te dan la experiencia y satisfacción de conquistar millas, cruzar una meta y obtener una medalla. ¡Aquí alunas para este mes de febrero, que está colmado de carreras!

5k La Candelaria - Manatí 2026

Fecha: domingo, 1 de febrero de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Lugar: Frente a Coliseo Inmaculada Concepcion, Manatí

Inscripción: MiCarreraPR

Imei 5k: Pasos con propósito

Fecha: domingo, 1 de febrero de 2026

Hora: 4:30 p.m.

Lugar: Calle Arizmendi, Colegio IMEI, San Juan

Inscripción: MyRaceResult

Ruta Union 5k

Fecha: domingo, 1 de febrero de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Lugar: 859 Ave. Muñoz Rivera, Río Piedras

Inscripción: MiCarreraPR

Un evento sin fines de lucro cuyos fondos irán destinado a dos grandes causas: La Fondita de Jesús, que ayudando a personas sin hogar, y Luna Vet Help, que rescata y cuida a animales en necesidad.

10k Furia en Zapatillas

Fecha: domingo, 1 de febrero de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: La Guancha, Ponce

5K Carrera por la Esperanza

Fecha: sábado, 7 de febrero de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Lugar: Canóvanas

Inscripción: MiCarreraPR

10k Eulogio Cardona

Fecha: sábado, 7 de febrero de 2026

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: San Sebastián

Inscripción: MiCarreraPR

5k de Solidaridad, Centros Sor Isolina Ferré

Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Lugar: Plaza Las Américas, San Juan

5k Dos Pueblos

Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Lugar: Santa Isabel

Inscripción: MiCarreraPR

10k Puente Atirantado

Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Lugar: Puente Atirantado, Naranjito

Inscripción: Sold out

5k Run Nax

Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Lugar: Fraternidad Nu Delta Chi, Aibonito

10k Virgen de la Candelaria

Fecha: domingo, 8 de febrero de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Lugar: Parque Litoral, Mayagüez

Inscripción: MyRaceResult

Fun Run Corre o Camina: Kilómetros de Cambio

Fecha: sábado, 14 de febrero de 2026

Hora: 6:00 am

Lugar: Salida y llegada en el Escambrón, San Juan

Evento libre de costo para todo público. Será el primer encuentro de embajadoras y embajadores de la edición del 2026 de Kilómetros de Cambio.

5k del Amor y la Esperanza

Fecha: 15 de febrero de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Balneario Municipal de Rincón

5k Por la Vida: Amor, Salud, Amistad

Fecha: sábado, 21 de febrero de 2026

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Ponce Lineal, de Ponce

Inscripción: MiCarreraPR

5k de la Amistad

Fecha: 15 de febrero de 2026

Hora: 4:30 p.m.

Lugar: Piletas Soller, Lares

Inscripción: Serán el mismo día del evento, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

5k Furipaca

Fecha: 15 de febrero de 2026

Hora: 4:30 p.m.

Lugar: Sector Sabana Hoyos, Coamo

Inscipción: MyRaceResult

Run N’ Roses 5k

Fecha: sábado, 21 de febrero de 2026

Hora: 7:00 a. m.

Lugar: La Marginal, Arecibo

Inscripción: MiCarreraPR

5K Tiger Run

Fecha: sábado, 21 de febrero de 2026

Hora: 7:00 a. m.

Lugar: Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, San Juan

Inscripción: Eventivate

Los recaudos irán destinados al fondo de becas estudiantiles de la Inter Metro.

5k y 10K Llanero

Fecha: domingo, 22 de febrero de 2026

Hora: 6:30 a.m. (10k) y 6:50 a.m. (5k)

Lugar: Balneario Punta Salinas, Levittown, Toa Baja

Inscripción: 10kllanero.com

6k Festival del Frío

Fecha: domingo, 22 de febrero de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Lugar: Adjuntas

Inscripción: MiCarreraPR

5k Córrelo o Camínalo por tu Héroe

Fecha: domingo, 22 de febrero de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Lugar: Isabela (Antigua Terraza de Raúl)

Inscripción: MiCarreraPR

Este evento apoya directamente al Hogar Infantil Jesús Nazareno.

5k Trail Cambalache

Fecha: domingo, 22 de febrero de 2026

Hora: 7:00 a.m.

Lugar: Arecibo

Inscripción: MyRaceResult

Carrera pedestre
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 31 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
