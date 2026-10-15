Oro blanco: el alimento perfecto para aumentar las defensas y mejorar el estado de ánimo
Este probiótico cuenta con múltiples beneficios para la salud
15 de octubre de 2026 - 11:10 PM
15 de octubre de 2026 - 11:10 PM
En el mundo de la gastronomía, ciertos alimentos han logrado trascender su función básica para convertirse en auténticos tesoros culinarios. Uno de estos es el chucrut, un producto fermentado que ha ganado una merecida fama, al punto de ser denominado por algunos como “oro blanco”.
Este peculiar sobrenombre no es casualidad; el chucrut, originario de la región central de Europa, ha sido elogiado durante años no solo por su sabor distintivo, sino también por los numerosos beneficios que aporta a la salud.
Su riqueza en probióticos naturales lo convierte en un aliado de la flora intestinal, mientras que su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la digestión lo ubica en un lugar privilegiado dentro de los hábitos alimenticios. De este modo, el chucrut no solo preserva una herencia culinaria centenaria, sino que también se presenta como un ingrediente esencial para quienes buscan un equilibrio saludable en su alimentación diaria.
El Código Alimentario Argentino define el chucrut como el producto obtenido mediante la fermentación láctica natural de hojas finamente picadas de diversas variedades de repollo blanco y duro (Brassica oleracea).
Este producto puede contener o no condimentos y debe presentarse en buen estado de conservación. Según las normas, debe tener un contenido de cloruro de sodio no menor de 2% ni mayor de 3.5%; con una acidez expresada en ácido láctico no inferior al 1%, y un pH no mayor a 4.1. Además, el color del chucrut debe ser blanco amarillento.
“Es un alimento probiótico porque en el proceso de fermentación sucede la colonización, es decir, se desarrollan bacterias/microorganismos vivos que luego uno incorpora a su propia microbiota”, indica Yael Hasbani, asesora en Dietética y Nutrición Natural.
Con una larga historia de consumo, especialmente en las culturas europeas, el chucrut cuenta con una vasta evidencia científica que respalda los beneficios de su consumo para la salud y que se deben, en gran parte, a su alto contenido en probióticos y nutrientes.
Es versátil y se puede incorporar fácilmente en las comidas diarias. Aunque Hasbani advierte que niños y embarazadas deben consultar obligatoriamente con un profesional antes de consumir chucrut, especialmente, con motivo de la procedencia del producto.
“Saber bien sobre su origen o cómo se prepara es esencial porque el ambiente en donde uno prepara el alimento fermentado puede contaminarse con bacterias no beneficiosas”, revela.
En cuanto a su ingesta, la experta en nutrición sugiere comenzar con pequeñas cantidades que acompañen platos principales o hidratos de carbono con proteínas como puede ser un arroz con vegetales.
Si el chucrut es comprado, Hasbani sugiere corroborar que tenga fecha de vencimiento, número de lote, Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) que “aseguran una inspección previa en el proceso de elaboración del producto”, informa.
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