Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Taller gratuito sobre técnicas de relajación para mejorar el sueño

El estrés acumulado durante el día muchas veces es el responsable de que las personas no logren conciliar el sueño o se despierten durante la noche

11 de marzo de 2026 - 4:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estudios estiman que alrededor de uno de cada cinco adultos experimentan problemas relacionados con el sueño. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

En respuesta al creciente número de personas que enfrentan dificultades para dormir o manejar el estrés diario, el Centro Cultural Yoga Devanand anunció que ofrecerá un taller gratis de relajación y descanso.

Y es que dormir mal se ha convertido en un problema cada vez más común. Según se señaló, estudios estiman que alrededor de uno de cada cinco adultos experimentan problemas relacionados con el sueño, mientras que condiciones como el estrés y la ansiedad pueden afectar significativamente la calidad del descanso.

“El estrés acumulado durante el día muchas veces es el responsable de que las personas no logren conciliar el sueño o se despierten durante la noche”, explicó por escrito Héctor Rivera, instructor de Mantra Yoga Meditación del Centro Cultural Yoga Devanand.

Práctica del yoga.
Práctica del yoga. (Shutterstock)

“A través de técnicas de respiración consciente y ejercicios sencillos de yoga, es posible ayudar al cuerpo y a la mente a relajarse para lograr un descanso más profundo y reparador”, agregó.

Durante el taller, los participantes aprenderán técnicas prácticas de respiración, relajación y movimientos suaves de yoga que pueden integrarse fácilmente en la rutina diaria.

El taller tendrá una duración aproximada de dos horas y se llevará a cabo el sábado, 14 de marzo a las 10:30 a.m. en las instalaciones del Centro Cultural Yoga Devanand, con 45 años de servicio a la comunidad puertorriqueña, ubicado en la Calle 13 SO #824, en Caparra Terrace (entrando por la Escuela Gabriela Mistral en la avenida Jesús T. Piñero), San Juan.

Los organizadores recomiendan asistir con ropa cómoda y llevar una toalla o mat de ejercicios. Para más información, los interesados pueden llamar al 787-273-0236.

Shakira Vargas Rodríguez
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
