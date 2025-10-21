Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de octubre de 2025
79°lluvia ligera
Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Verdad o mito: ¿realmente funcionan las cintas kinesiológicas de colores que usan los atletas?

Los estudios demuestran que son especialmente beneficiosas para pacientes con osteoartritis

21 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cinta kinesiológica demostró ser efectiva principalmente para reducir el dolor en personas con osteoartritis. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En el tratamiento de una lesión, muchos profesionales y atletas utilizan cintas kinesiológicas para ayudar a disminuir el dolor y estimular los músculos.

RELACIONADAS

De acuerdo con los expertos, existen estudios que han demostrado buenos resultados cuando se aplica la técnica correcta de vendaje para ciertos pacientes, pero no todos se ven beneficiados por su uso.

El uso de las cintas kinesiológicas

El Hospital de Cirugía Especializada, que es el centro ortopédico más antiguo de Estados Unidos, define a la cinta kinesiológica como una cinta delgada y flexible, diseñada para facilitar el movimiento muscular y mejorar el rendimiento deportivo.

En Estados Unidos, la utilización de este objeto se convirtió en tendencia a finales de la década de 2000, pese a que su origen fue mucho tiempo atrás. Desde entonces, los profesionales de la salud recomiendan el tratamiento a menudo para aliviar el dolor, reducir la hinchazón y la inflamación y brindar soporte a las articulaciones y los músculos.

Al respecto, una encuesta publicada en 2021 en el International Journal of Sports Physical Therapy determinó que la mayoría de los expertos usan cintas kinesiológicas para el tratamiento posterior a una lesión, con el objetivo principal de ayudar a reducir el dolor y estimular los músculos para que entren en acción.

A diferencia de la cinta deportiva estándar, que es gruesa y se utiliza para inmovilizar una articulación, las cintas conocidas como KT son delgadas, elásticas y permiten el movimiento.

Beneficios y usos principales de la cinta kinesiológica

Al aplicar la cinta en una articulación determinada, la piel envía señales a los nervios para activar los músculos, y cuando reciben la información, responden a la estimulación y se contraen.

Como efecto inmediato, las contracciones musculares ejercen una estabilización en las articulaciones, así como también producen movimiento y contribuyen a mantener la postura y la posición corporal. Según Cleveland Clinic Health Essentials, las personas pueden aplicar las cintas en las siguientes zonas del cuerpo:

  • Tendón de Aquiles
  • Tobillo
  • Espalda (superior o inferior)
  • Rodilla
  • Cuello
  • Hombro
  • Planta del pie (esencialmente para el dolor relacionado con la fascitis plantar)

Los estudios que abordan el uso de las cintas de colores

En el informe, el Hospital de Cirugía Especializada detalla que las cintas kinesiológicas tuvieron buenos resultados al ser aplicada la técnica correcta de vendaje, principalmente en pacientes con síndrome de dolor patelofemoral, osteoartritis de rodilla y linfedema después de una mastectomía.

Respecto a las investigaciones que abordan el uso de las cintas de colores, el centro médico señala que las opiniones están divididas. Un estudio publicado en la National Library of Medicine de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) concluyó que la cinta kinesiológica ayudó a reducir el dolor en personas con osteoartritis.

No obstante, los informes aún no han demostrado ningún beneficio duradero con su uso, y los expertos remarcan que la cinta no es más efectiva que otros tratamientos. En cuanto a los colores, aunque muchas personas creen que tienen propiedades y beneficios específicos, los proveedores de atención médica aseguran que la elección es simplemente una cuestión de preferencia personal.

Tags
dolorArtritisosteoartritis
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 21 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: