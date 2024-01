Semanas atrás la prensa mostraba imágenes de la actriz Nicole Kidman caminando sola con su equipaje de mano por el aeropuerto de Los Ángeles, a punto de embarcarse a Australia, su país natal.

No tardaron las especulaciones en agitar las redes sociales... ¿Divorcio?, ¿Terceros en discordia? ¿Crisis de pareja? Lo cierto es que la actriz aprovechó el periodo de las fiestas de fin de año para ir a visitar a su familia en Sídney, mientras su marido Keith Urban hacía lo mismo con la suya.

Es común que en Estados Unidos las parejas se tomen un sabático marital o “marital summer sabatical”, (sabático, por la tradición judía del Sabbat, o sábado como día libre para reflexionar y hacer vida espiritual) que no es otra cosa que un paréntesis más o menos largo que, de paso, sirve para reiniciarse y poner en perspectiva el vínculo amoroso.

Así, el sabático marital se considera como un tiempo de reencuentro con la individualidad, ya que funcionar simbióticamente 24/7 por muy independientes que cada uno sea, no es natural.

Tomarse vacaciones del otro es una práctica de larga data y no necesariamente sucede cuando las cosas están mal, sino que funciona incluso cuando estamos mejor que nunca, como explica el libro “The Marriage Sabbatical: The Journey that Brings you Home” (El matrimonio sabático: El viaje que te lleva a casa) de la escritora Cheryl Javis.

En la Edad Media, cuando las mujeres casadas querían estar solas se refugiaban en los conventos, según recuerda la autora, quien opina que pasar largos períodos separados le otorga una mayor esperanza de vida a los matrimonios. Sobre todo, en la época actual, ya que, según la escritora, existe una fragilidad en los vínculos contemporáneos.

Portada del libro “The Marriage Sabbatical: The Journey that Brings you Home” (El matrimonio sabático: El viaje que te lleva a casa) de la escritora norteamericana Cheryl Javis. (Amazon)

En ese contexto, extrañarse un poco puede tener efectos sanadores, sobre todo para reencender la pasión. “En un momento en el que muchos se preguntan cómo hacer que sus matrimonios prosperen durante largos años, es vital ver los períodos sabáticos dentro del matrimonio no como una patología, sino como una promesa”, escribió Javis, citada en un artículo publicado en El País.

Ahora que el concepto de bienestar sexual está de moda, una encuesta sobre los hábitos y tendencias de las citas románticas para este 2024 reflejó la manera de encarar las relaciones en el futuro, luego de dos años en los que el celibato voluntario (y el obligado) fueron tendencia.

Según el sondeo de Lovehoney Group, muchos “se tomarán breves descansos de las relaciones comprometidas para explorar el crecimiento personal, las metas y el autodescubrimiento antes de regresar a la pareja”, señaló en su reporte la empresa especializada en bienestar sexual.

Entendido como un viaje por adentro de uno mismo (con toda la volatilidad que eso implica), pero es esencial destacar que el sabático marital no se concibe como una solución para los problemas conyugales, sino más bien como una oportunidad para cultivar la conexión emocional y renovar el compromiso a través del crecimiento personal.

Pausa matrimonial

La comunicación abierta y la transparencia son elementos fundamentales para implementar esta práctica de manera exitosa, ya que ambas partes deben estar de acuerdo y comprometidas con la idea. Por eso, deberá ser consensuado y deberá tratarse especialmente el aspecto de los vínculos con posibles terceros

Además, algunos entienden esta pausa matrimonial como una etapa para disfrutar la soledad y concretar proyectos postergados, mientras que otros lo viven como una prueba que necesariamente incluye desconectarse y ‘conocer’ gente nueva.

“La pausa sabática se centra en el crecimiento personal, la autoexploración y el autodescubrimiento. Ambas partes buscan tiempo para nutrir sus necesidades individuales. Se lleva a cabo mediante un acuerdo mutuo y consciente entre la pareja, donde ambas partes están de acuerdo en tomar este tiempo para su desarrollo individual y, de paso, fortalecer la relación”, explicó Ainoa Espejo, coach y grafóloga personal y de relaciones citada en el diario El País.

“La comunicación durante ese tiempo es clave. Las parejas suelen establecer límites claros, compartir expectativas y mantener una conexión emocional a lo largo de este período. A veces puede estar propiciado por eventos externos, ajenos a la relación, como las vacaciones, separación por trabajo u otros motivos”, agregó.

Ser solteros por un rato puede poner en riesgo la confianza

Cabe destacar que requiere mucho coraje tomar una decisión como esa, sobre todo cuando no está empujada por eventos puntuales como las vacaciones en el caso de Kidman y su marido.

Volver a ser solteros por un rato supone un salto al abismo, para algunos: la confianza se pone en riesgo. ‘¿Se olvidará de mi en ese tiempo?’, ‘¿y si conoce a alguien y me deja?’ o ‘¿y si descubre que es mejor vivir separados?’, son las preguntas más comunes que enfrentan quienes deciden hacer una pausa

Sin embargo, Espejo dijo que esas respuestas llevan a “decidir libremente cada día si queremos seguir compartiendo nuestro camino con esa persona lo que puede otorgar un nivel de compromiso más auténtico”.

Así, “este acuerdo diario, basado en decisiones maduras y conscientes, puede superar la aparente solidez de relaciones sostenidas por pactos formales o situaciones compartidas a largo plazo. Es un recordatorio de que la verdadera esencia del compromiso reside en la elección continua de estar juntos, haciendo que cada día sea un acto renovado de amor y conexión genuina”, puntualizó Espejo.