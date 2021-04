La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico esbozó este martes nueve recomendaciones urgentes para todos los residentes en la isla ante el repunte de contagios confirmados de COVID-19 en las pasadas dos semanas.

La organización compartió, además, otra serie de recomendaciones al gobierno de Pedro Pierluisi para que establezca medidas más restrictivas que disminuyan la propagación de contagios del virus.

La comunicación se da justo el día en que la secretaria de Prensa de la Fortaleza, Sheila Angleró, afirmó que Pierluisi “no ha descartado establecer más restricciones”.

Las nueve recomendaciones, descritas como “urgentes”, son:

1. Cancele o posponga todo viaje a Estados Unidos

Los estados con mayor incidencia son Michigan, Rhode Island, Minnesota, Alaska. Estados con medidas laxas son Texas y Florida. Las variantes más infecciosas están identificándose cada vez más frecuentemente y están causando enfermedad con mayor rapidez de lo esperado, atacando personas más jóvenes (20-40 años) y con el potencial de provocar un aumento en la letalidad del virus.

2. Cancele o posponga todo viaje internacional

Los viajes internacionales que no sean imprescindibles deben posponerse hasta nuevo aviso. La mayoría de los países apenas comienzan sus procesos de vacunación. Adicionalmente, los medicamentos contra el COVID-19 (por ejemplo, anticuerpos monoclonales o remdesivir) pudieran no estar disponibles con tanta facilidad en otros países.

Hay más variantes que emergen en diferentes regiones (Reino Unido, Europa, Brasil) que usted podría traer de manera asintomática a su regreso a Puerto Rico, exponiendo a sus familiares y/o compañeros de trabajo al contagio. El hecho de que usted se haya vacunado no excluye totalmente que pueda infectarse sintomáticamente o con síntomas.

3. Urgimos a las familias a cancelar reuniones y fiestas

Les recordamos que la prevención es la clave para evitar la enfermedad y la vacunación es esencial para sobrepasar la pandemia.

Las vacunas han demostrado ser bien eficientes y bien seguras. Busque activamente dónde vacunarse. Ayude a sus familiares y seres queridos a sacar citas de vacunación. Hay muchas personas vulnerables con poca o ninguna ayuda social para acceder a las vacunas. Necesitamos que líderes comunitarios identifiquen y ayuden a estas personas, como es costumbre en nuestro país.

4. Urgimos a las familias evitar reuniones con viajeros, independientemente de que estén vacunados

Evite compartir el carro con las personas que no vivan bajo el mismo techo. Evite ingerir alimentos en sitios bajo techo o comedores cerrados, sin ventilación. Aun cuando comamos al aire libre, debe haber 6 pies de distancia entre las mesas.

Exíjale el uso de mascarillas a los visitantes, aunque estén vacunados. Solicite a las personas que hayan viajado recientemente que le muestren una prueba de antígenos o prueba molecular negativa antes de que le visiten.

5. Urgimos al gobierno a adoptar el modelo de control de viajeros de Hawaii

Todo esfuerzo para limitar los contagios y la importación de variantes de COVID-19 debe incluir medidas estrictas a toda persona que entre al país (aeropuertos, puertos marítimos). Urgimos a copiar el sistema de Hawaii, donde toda persona debe someter una prueba 72 horas antes de su llegada al país, de laboratorios certificados (certificados por el Departamento de Salud de Puerto Rico) para evitar resultados falsificados. Si alguna persona llega sin resultados o con resultados no autentificados, se le exigirá una cuarentena compulsoria de 10 días.

El personal de Salud o Turismo será responsable de notificar al gerente del hotel/hospedería/AirBnB que el huésped tiene que cumplir cuarentena y estos gerentes, a su vez, serán responsables de verificar el cumplimiento a través de línea telefónica en el cuarto diariamente. Personas en cuarentena no pueden usar las facilidades del local y la comida debe ser llevada a sus cuartos.

No se debe autorizar la salida de estas personas para que se sometan a pruebas fuera de los locales, las personas podrían ser muestreados en sus propios cuartos, con el costo a ser sufragado por el visitante. De esa manera, el Departamento de Salud puede concentrarse en el cumplimiento de cuarentena de los residentes de Puerto Rico.

Todo quebrantamiento de cuarentena debe ser notificado por el gerente del local y debe conllevar multas a los que no cumplan como en la actualidad.

6. Iglesias y negocios deben evitar la actividad de cantar en lugares cerrados

La recomendación es evitar eventos, misas, servicios religiosos en lugares cerrados. Se debe mantener el uso de mascarillas en todo momento y el distanciamiento mínimo de 6 pies. Varios estudios científicos han documentado que las actividades en donde se habla en voz alta o se canta puede aumentar la propagación con el COVID-19.

Hay descripciones de situaciones como esta en la literatura y en los análisis epidemiológicos de brotes. Por lo tanto, suspender temporalmente los cánticos de grupos de personas en espacios cerrados podría promover un área más segura.

En cuanto a negocios, cafetines o chinchorros, cantar puede aumentar el riesgo de contagio entre personas. Por lo tanto, no se recomienda que se tenga música en vivo en salones cerrados. Es preferible realizar este tipo de actividades en espacios abiertos que cuenten con buena ventilación y que además garantice el distanciamiento físico de al menos 6 pies entre los músicos y también entre los invitados.

7. El Departamento de Salud debe cancelar las visitas a los hospitales

Debido al alto nivel de transmisión comunitaria que estamos viviendo, exhortamos a las instituciones hospitalarias a que restrinjan las visitas a todo paciente que esté admitido (ya sea por COVID-19 o por otro diagnóstico). Los casos y brotes causados por visitantes fueron muchos en el previo repunte de casos. En las situaciones en que el paciente necesite un acompañante, se puede considerar exigir que sea el mismo acompañante durante toda la admisión y/o que traiga evidencia de prueba negativa de COVID-19 (molecular o antígeno) semanalmente, independientemente del estatus de vacunación del acompañante.

Por regla general, en los pisos destinados exclusivamente al tratamiento de pacientes con COVID-19 no deben haber nunca visitantes ni acompañantes.

8. El gobierno debe tomar medidas inmediatas y agresivas

Todo incremento en casos detectados tiene un impacto en la cantidad de hospitalizaciones. Este impacto no es inmediato, sino que toma al menos 7-10 días. No se debe usar las hospitalizaciones como el marcador que determina tomar medidas restrictivas ciudadanas.Toda acción tomada o que no se tome, tiene efecto al menos 2 semanas más tarde. Por tal razón, se ha evidenciado que cuando las ciudades recurren a los cierres o “lock-downs”, los casos siguen creciendo por un periodo de tiempo. Esa también ha sido la experiencia en Puerto Rico.

Una métrica identificada para usar de referencia es tener no más de 10 hospitalizaciones por COVID-19 por 100,000 personas. Por tanto, Puerto Rico no debería tener más de 310-320 hospitalizaciones por COVID-19 en un momento dado. El crecimiento desmedido en hospitalizaciones a causa del COVID-19 conlleva la movilización de recursos de unas áreas a otras (ejemplo, cerrar cirugías ambulatorias por tener que guardar equipo de protección o mover enfermeros a cubrir áreas de COVID-19).

La saturación de las salas de emergencias pueden traer como consecuencia muertes en exceso (se llenan los espacios para atender infartos cardiacos, derrames cerebrales, se atrasan las cirugías de cáncer, etc.). Además, el recurso humano no es infinito. Aunque Puerto Rico siempre puede contar con nosotros los infectólogos, le recordamos que de alrededor de 70 infectólogos, solo 50-55 brindan servicios en hospitales privados.

Recordamos que las medidas de control para mitigar al COVID-19 no necesariamente terminan siendo contraproducentes para la economía. Existe experiencia de países que han logrado un mejor control en la propagación del virus y que luego han alcanzado mejores índices de economía.

9. Los hospitales deben abastecerse de equipo protector

Las instituciones hospitalarias deben revisar sus planes de manejo de COVID-19 ante la proyección de aumento en hospitalizaciones. Para agilizar el proceso de aislamiento, diagnóstico e administración de tratamiento, es altamente recomendable que todo hospital tenga la capacidad de hacer pruebas directas en la misma institución (moleculares y/o de antígenos) sin tener que enviarlos al Departamento de Salud o a laboratorios de referencia.

No se recomienda que se utilicen pruebas serológicas para diagnosticar casos o determinaren qué áreas del hospital van a ubicar pacientes.

A pesar de que la gran mayoría de los profesionales de la salud ya han completado su proceso de vacunación contra el COVID-19, es imprescindible que se les siga proveyendo el equipo apropiado de protección personal.

Todo personal que trabaje en áreas de servicio para personas con sospecha de COVID-19 o enfermedad confirmada (alas exclusivas para tratamiento de COVID-19, unidades de intensivo para COVID-19, salas de emergencias, etc.) deben usar mascarillas tipo N-95, “faceshield”, y batas impermeables. Las mascarillas quirúrgicas o las KN-95 no son equivalentes y no sustituyen a las N-95.