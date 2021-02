Ante los casos de suicidio que se han registrado en Puerto Rico por las pasadas semanas, el administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), el doctor Carlos Rodríguez Mateo, instó a la ciudadanía a identificar las señales de peligro para prevenir el suicidio.

“Es importante que, ante todas las situaciones y cambios dramáticos que hemos atravesado por los pasados meses, reconozcamos los cambios emocionales que podemos experimentar y cuando es el momento de buscar ayuda”, expresó Rodríguez Mateo en una comunicación escrita.

Del mismo modo, el funcionario resaltó la importancia de “estar atentos a las señales que pudieran manifestar nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, vecinos o nuestro entorno en general para que podamos servir como entes de consuelo y ayuda ante una situación difícil”.

El funcionario detalló algunas las señales que pudieran presentarse ante una manifestación suicida. Entre estos, mencionó los siguientes:

1. Cambios en el estado de ánimo y/o de personalidad.

PUBLICIDAD

2. Hablar de querer morir o no tener una razón para vivir.

3. Expresar sentirse atrapado o de que no hay una solución a su problema.

4. Poner los asuntos personales en orden o preparar un testamento.

5. Actuar ansioso o agitado.

6. Uso de alcohol o drogas.

7. Hablar o pensar en la muerte a menudo.

8. Repartir objetos muy queridos.

9. Hablar de tener un sentimiento grande de culpa o vergüenza.

“Ante estas manifestaciones, tenemos que actuar de inmediato y no minimizar nunca una señal. No podemos dejar solo o sola a la persona que nos manifiesta su deseo de quitarse la vida. Escuchar con atención es vital además de dejarle saber a esta persona que no está solo o sola y que comprende el dolor que atraviesa. Esto pudiera salvar su vida”, recalcó el funcionario.

El administrador también recordó que la Línea PAS de ASSMCA cuenta con un grupo de profesionales disponibles las 24 horas los 7 días de la semana para atender a la ciudadanía con la sensibilidad y compromiso que amerita cada caso en particular y es además una alternativa para recibir orientación y consejería ante situaciones difíciles e inesperadas que podrían afectar el estado emocional de cualquier individuo.

La Línea PAS está disponible a través del número 1-800-981-0023 o 1-888-672-7622 para personas con impedimentos auditivos y del habla. También, mediante la aplicación móvil que pueden descargar desde Google Play y Apple Store. En esta aplicación, las personas tendrán la oportunidad de mantener una comunicación y compartir abiertamente sus preocupaciones por texto al chatear en vivo en un ambiente de total confidencialidad.